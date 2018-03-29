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Як починалося займання у ТЦ у Кемерові: ЗМІ з посиланням на МНС РФ розповіли деталі

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Пожежа у ТЦ
Пожежа у ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерові / Соцмережі

За попередніми результатами пожежно-технічної еспертизи, займання у торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові сталося у порожнині між поверхами.

Про це пише російська інформаційна агенція РБК з посиланням на власні джерела у російському МНС.

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За словами співробітника з центрального апарату міністерства у Кемеровській області, відповідно до попередніх результатів першого етапу пожежно-технічної експертизи, епіцентр термічного впливу в згорілому торговому центрі "Зимова вишня" розташовувався у прихованій порожнині між третім і четвертим поверхами.

Джерело в регіональному управлінні МНС своєю чергою переконує, що в місці, де було зафіксовано осередок загоряння, у міжповерховому просторі проходив силовий кабель.

"На початковому етапі поширення вогню поширення горіння було зафіксовано за траєкторією вгору від місця первинного термічного впливу з подальшим поширенням вгору на великій площі. Інтенсивному горінню сприяли внутрішні вихрові потоки, вогонь також поширювався по внутрішньостінними порожнинам", – зауважив він.

Також чоловік пригадав дані експертизи, згідно з якими осередок первинного термічного впливу розташовувався у прихованій порожнині між третім і четвертим поверхами ТЦ в районі батутного центру".

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Водночас співробітник МНС додав, що наразі на експертизу відправлено близько 100 предметів, що мають значення у справі і які є придатними для криміналістичної ідентифікації.

"В експертизі також мовить, що проводиться 26 експертиз. Експерти досліджують залишки поролонових кульок з дитячого басейну, елементи утеплювача, фрагменти внутрішнього оздоблення. Є підстави вважати, що ці матеріали не відповідають затвердженим в Росії державним стандартам", – констатував співрозмовник.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Кемерові Розслідування Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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