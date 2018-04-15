13:57
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як починався і чим закінчиться сирійський конфлікт: хронологічні факти

366 Читать новость на русском

Понад 350 тисяч жертв та тисячі розбитих будівель. І все це за сім років війни у Сирії. Ця країна перетворилася у полігон для виgробування різних видів зброї. Зокрема, і хімічної, яка не використовувалася із часів першої світової.

Війна в Сирії починалася як повстання проти влади Асада, потім переросла у боротьбу з ІДІЛ, а зараз Сирія – це майданчик для випробування один одного на міцність найсильнішими арміями світу. Деякі аналітики припускають: можливо, саме з Сирії почнеться третя світова.

Читайте також: The Washington Post опублікувала супутникові знімки наслідків ракетного удару по Сирії

2011 рік. У столиці Сирії Дамаску підіймається хвиля протестів проти діяючого президента Башара Асада. Потім ці протести назвуть Арабською весною. Протести не вщухали, а навпаки ставали масовішими. Тоді Асад кинув на протестувальників армію. Не всі солдати погодились стріляти в цивільних. Вони перейшли на сторону опозиції і разом з ними сформували збройний опір, який назвали Вільна сирійська армія.

Читайте також: Усі експерти ОЗХЗ отримали візи у Дамаск

Вільна сирійська армія брала місто за місто: Ідліб, Хомс, Дума, Алеппо, Дайр-ез-Заур тощо.Та майже оточила столицю Дамаск. Тоді, 2013 року, при штурмі Алеппо війська Асада вперше використали хімічну зброю. На місто впало декілька бомб із газом "зарин".

Знищується просто цивільне населення. При чому, методами, які ще начебто після Першої світової війни були засуджені. І навіть під час Другої світової найбільш одіозні постаті не використовували те, що відбувається зараз в Сирії,
– розповів військовий експерт Михайло Самусь.

Але в 2014 році на війну в Сирії вплинув новий фактор. Ім'я йому – ІДІЛ. Терористи Ісламської держави захопили частину Сирії та Іраку. Тоді західна коаліція на чолі з США вирішила вступити в бій з терористами. І у 2014 році Сирія стала справжнім театром бойових дій для безлічі сторін.

Читайте також: Великобританія, США та Франція запропонували новий проект резолюції щодо Сирії

В Сирії сформувались дві коаліції, які воюють проти ІДІЛ. З одного боку: США, Ізраїль, Франція, Велика Британія та Вільна сирійська армія. З іншого: Росія, армія Асада та Іран. Проте коли з ІДІЛ фактично покінчили, дві ворогуючі коаліції воюють фактично між собою. Окремо варто розглянути курдське питання. Туреччина, член НАТО, воює проти сирійських курдів. США, теж член НАТО, навпаки, – підтримує їх.

Чим більше вони підтримують курдів, тим гірші відносини з Туреччиною. І тим більше Туреччина зближається з Росією. США зараз намагаються випрацювати певний баланс, проте, на жаль..,
– прокоментував експерт по сирійському конфлікту Ілля Куса.

Західна коаліція ракетними ударами 14 квітня 2018 року показала, що не буде терпіти військового злочинця Асада. Тепер слово за Росією.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини Росії Новини США НАТО Війна у Сирії війна Башар Асад Новини Туреччини Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 391
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 746
Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
сьогодні, 11:05 Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
1719
сьогодні, 08:40 "Реальна" мафія – до чого готуватись іноземцям, якщо вони збираються жити в Україні
Peter Santenello 1738
Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
сьогодні, 07:05 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко 12420
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук