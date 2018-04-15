Як починався і чим закінчиться сирійський конфлікт: хронологічні факти

Понад 350 тисяч жертв та тисячі розбитих будівель. І все це за сім років війни у Сирії. Ця країна перетворилася у полігон для виgробування різних видів зброї. Зокрема, і хімічної, яка не використовувалася із часів першої світової.

Війна в Сирії починалася як повстання проти влади Асада, потім переросла у боротьбу з ІДІЛ, а зараз Сирія – це майданчик для випробування один одного на міцність найсильнішими арміями світу. Деякі аналітики припускають: можливо, саме з Сирії почнеться третя світова.

Читайте також: The Washington Post опублікувала супутникові знімки наслідків ракетного удару по Сирії

2011 рік. У столиці Сирії Дамаску підіймається хвиля протестів проти діяючого президента Башара Асада. Потім ці протести назвуть Арабською весною. Протести не вщухали, а навпаки ставали масовішими. Тоді Асад кинув на протестувальників армію. Не всі солдати погодились стріляти в цивільних. Вони перейшли на сторону опозиції і разом з ними сформували збройний опір, який назвали Вільна сирійська армія.

Читайте також: Усі експерти ОЗХЗ отримали візи у Дамаск

Вільна сирійська армія брала місто за місто: Ідліб, Хомс, Дума, Алеппо, Дайр-ез-Заур тощо.Та майже оточила столицю Дамаск. Тоді, 2013 року, при штурмі Алеппо війська Асада вперше використали хімічну зброю. На місто впало декілька бомб із газом "зарин".

Знищується просто цивільне населення. При чому, методами, які ще начебто після Першої світової війни були засуджені. І навіть під час Другої світової найбільш одіозні постаті не використовували те, що відбувається зараз в Сирії,

– розповів військовий експерт Михайло Самусь.

Але в 2014 році на війну в Сирії вплинув новий фактор. Ім'я йому – ІДІЛ. Терористи Ісламської держави захопили частину Сирії та Іраку. Тоді західна коаліція на чолі з США вирішила вступити в бій з терористами. І у 2014 році Сирія стала справжнім театром бойових дій для безлічі сторін.

Читайте також: Великобританія, США та Франція запропонували новий проект резолюції щодо Сирії

В Сирії сформувались дві коаліції, які воюють проти ІДІЛ. З одного боку: США, Ізраїль, Франція, Велика Британія та Вільна сирійська армія. З іншого: Росія, армія Асада та Іран. Проте коли з ІДІЛ фактично покінчили, дві ворогуючі коаліції воюють фактично між собою. Окремо варто розглянути курдське питання. Туреччина, член НАТО, воює проти сирійських курдів. США, теж член НАТО, навпаки, – підтримує їх.

Чим більше вони підтримують курдів, тим гірші відносини з Туреччиною. І тим більше Туреччина зближається з Росією. США зараз намагаються випрацювати певний баланс, проте, на жаль..,

– прокоментував експерт по сирійському конфлікту Ілля Куса.

Західна коаліція ракетними ударами 14 квітня 2018 року показала, що не буде терпіти військового злочинця Асада. Тепер слово за Росією.