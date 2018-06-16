Як подолати стрес: корисні поради Маші Єфросиніної

Багато людей думають, що стрес – це тільки розлучення, конфлікти з коханою людиною, хвороба або неприємності на роботі. Та кожного дня всі стикаються з незначними стресами, які згодом переростають у значно серйозніші проблеми, запевняє телеведуча і блогер Маша Єфросиніна.

"Стрес – це корки в дорозі, смітинка від туші, що потрапила в око. Ми складаємося з стресів. Щоденний наш раціон всього, що ми бачимо, зустрічаємо, їмо, відчуваємо і переживаємо – це все стрес, який, на жаль, з часом дуже сильно нас підриває зсередини", – зазначила Маша Єфросиніна.

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За її словами, щоденні стресові ситуації можуть перерости у проблеми з серцево-судинною системою, панічні атаки або ж неврози. Відтак Маша Єфросиніна дала 5 порад, як подолати цю щоденну проблему.

Самотність

Кожній людині потрібно щонайменше 30 хвилин залишитись наодинці зі своїми думками. При цьому варто відкласти всі буденні турботи, музику, книги чи телебачення. В цей час можна краще зрозуміти життєві проблеми, визначити, що саме хотілось би реалізувати найближчим часом та просто помедитувати. За словами Маші Єфросиніної, така практика загальновідома, адже нею користувалися древні монахи.

Насправді після мовчання ви збагнете, наскільки ви заспокоюєтесь, перезавантажуєте свою нервову систему і зовсім по-іншому потім дивитесь на людей,

– додала Маша Єфросиніна.

Можна і потрібно поплакати

Не варто соромитись своїх сліз, але робити це потрібно наодинці. Таку пораду Маші Єфросиніній дала ще її бабуся, яка запевняла що найкращий спосіб втамувати стрес – це плач. Після цієї "процедури" людина відчуває себе оновленою та на душі стає легше.

Фізичні вправи

Улюблений вид спорту – це не тільки корисно для фізичного здоров'я, але й для психологічного. Відтак після стресової ситуації варто використати годину, щоб виконати вправи.

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Кіно

За словами, Маші Єфросиніної, кіно для неї прирівнюється до медитації. Але мова йде про "якісне кіно". Перегляд фільму переносить її в інший світ, що допомагає зняти напруження та покращити настрій.

Розкажіть кому-небудь про свою проблему

Не потрібно думати, що ви впораєтеся з усім самотужки. Відтак про свої проблеми варто говорити найближчим людям. Окрім цього, не слід соромитись звертатись до фахівців, які допомагають подолати стрес.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної про способи подолання стресу: