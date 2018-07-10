Як подолати залежність від смартфонів: поради від Супрун

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, як зменшити використання гаджетів і зберегти своє здоров’я.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Супрун радить не використовувати у телефоні будильник. Все тому, що існує спокуса відразу відповісти на важливі дзвінки, оскільки телефон стоїть поруч з ліжком. Це саме стосується і годинника – потрібно носити його на руці.

Обов’язково вимикайте сповіщення на телефоні у неробочий час, оскільки реакція на одну звістку може перетворитися на гортання соцмереж.

Плануйте перерви від телефону, до прикладу, за обіднім столом, під час перегляду фільмів, у ванній кімнаті.

Щоб зберегти власний час, потрібно видалити додатки, якими не користуєтеся.

До слова, з 7 мільярдів людей на Землі приблизно у 6 мільярдів є смартфони та планшети. Ці популярні ґаджети буквально змінюють тіло і мозок.