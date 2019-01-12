Як подружжя аніматорів з України підкорило Голлівуд

Євгеній Мамут та Ірина Борисова – подружжя з України, чиє візуальне мистецтво вразило американців. Наразі ця пара володіє невеличким музеєм анімації у штаті Массачусетс. Крім того, вони і досі навчають усіх охочих самостійно створювати мультики. Відвідувачі не одразу можуть здогадатися, що перед ними майстри, яких свого часу знав увесь Голлівуд та рекламний бізнес.

У Харкові Євгеній Мамут здобув два дипломи – токаря та інженера-електрика, але його завжди манило кіно.

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Кілька років він експериментував зі спецефектами на кіностудії Харківського політехнічного інституту, а тоді переїхав до США. Він згадує, що наприкінці 70-их радянське і американське кіно було на одному рівні, тому, крім англійської мови, нічого вчити не довелось.

Створювати спецефекти йому довірили не відразу. Він почав з того, що чистив кіноплівку. Реклама Renault стала особистим проривом. Так званий "ефект гуми" дозволив розтягувати машину – глядачі були вражені. На практиці ж Мамут використав 1200 смужок, які в потрібний час перекривали кадр.

У 1986 році до них звернулась компанія "Двадцяте сторіччя фокс", яка попросила, аби на екрані був герой, який у русі помітний, а коли завмирає – стає прозорим. Такий камуфляж-ефект зараз роблять за 10 хвилин, а тоді довелося проявити всю винахідливість та залучити верстат оптичного друку вартістю мільйон доларів. Фантастичний бойовик "Хижак" з Арнольдом Шварцнеггером мав приголомшливий успіх, а українець отримав Оскара за спецефекти.



Кадр з фільму "Хижак"



Золота статуетка забезпечила українця замовленнями на багато років наперед – "Брудні танці", "Матриця", "Куди приводять мрії", "Суддя Дред". У 1996 році Мамут одружився з давньою харківською знайомою Іриною Борисовою. Тепер настав її час у чужій країні починати кар'єру з нуля.

Досвід створення ляльок для харківського театру несподівано допоміг закріпитись у рекламній індустрії. Найзнаковішим замовленням стала Картопляна голова для компанії Burger king. Вигаданий українкою образ, настільки сподобався американцям, що фірма замовила ще 20 роликів. І навіть у наші дні продовжує активно його використовувати.



Персонаж реклами Картопляна голова

У 2019 році їхньому музею виповнюється 17 років. Подружжя найбільше пишається, що чимало дітей, яких вони навчали, тепер і самі працюють мультиплікаторами.