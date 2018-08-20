Як подушка впливає на якість сну: цікаві факти

Висока або низька, тверда чи м’яка, квадратна чи прямокутна – так, якість сну таки залежить від якості звичайнісінької подушки, на якій ви спите. Оскільки четверть свого життя ми проводимо уві сні – подушка має бути максимально комфортною.

Поганий сон має низку негативних наслідків – розвиток депресії, серцевих захворювань, ожиріння, діабету та гіпертонії, повідомляє Нealth.harvard.

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І однією з причин поганого сну є подушка. Через це можуть виникнути болі в шиї, плечах та погане загальне самопочуття. Тож як обрати найкращу для сну подушку? Все дуже просто.

Твердість. Тим, хто полюбляє спати на спині і на боці, потрібна подушка середньої твердості, щоб забезпечити підтримку шиї під час сну. Для сну на животі обирайте м’яку подушку, щоб не боліла шия.

Висота. Чим нижча подушка – тим краще.

Форма. Прямокутні подушки підійдуть тим, хто спить на спині чи на боці. Тим, хто спить на животі і любить обіймати подушку руками, краще підійде квадратна подушка. Для тих, у кого печія або запаморочення, рекомендується використовувати подушку клиноподібної форми.

Наповнювач. Фахівці рекомендують обирати подушки з пуху та пір'я, вони відштовхують пил та пилових кліщів. А от подушки з натуральної або штучної бавовни – чудове середовище для розмноження кліщів.

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