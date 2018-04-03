Як пофарбувати яйця в золотий колір на Великдень: оригінальні ідеї з фото

Великдень – найбільше православне свято, яке символізує торжество віри, перемогу над гріхом та смертю, початок нового життя. Одна із головних традицій цього свята – фарбувати яйця.

Існує багато барвників (натуральних і промислових), якими можна зробити яйця на Великдень 2018 красивими та оригінальними. Дуже святково виглядають "золоті" яйця. Можна фарбувати яйця в такий колір повністю або ж використовувати золотисті елементи лише частково.

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Перед тим, як пофарбувати яйця в золотистий колір – яйця потрібно спеціально підготувати, щоб фарба лягала рівномірно.

Як підготувати яйця до фарбування на Великдень 2018:

– щоб яйця не лопнули під час варіння – дістаньте їх з холодильника щонайменше за півгодини до варіння. Або можете потримати їх в холодній воді протягом 15 хвилин;

– перед самим фарбуванням добре вимийте яйця з милом. Краще використовувати для миття стару зубну щітку;

– після того як ви пофарбуєте яйця – натріть кожне з них серветкою просоченою рослинною олією. Це надасть глянцевого блиску.

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Як пофарбувати яйця на Великдень в золотий колір

Повністю зафарбувати поверхню яйця ви зможете тільки спеціальною фарбою, після нанесення якої золоте яйце є вже не варто, а можна використовувати, як сувенір. Найкраще використовувати аерозольну фарбу – нею зручніше покривати яйця.



Яйця пофарбовані промисловою фарбою – краще не вживати в їжу

Для цього підготовлені яйця слід помістити на підставку (можна взяти звичайну кришку з-під пляшки) та покрити фарбою в кілька шарів. Наступний шар можна наносити лише після повного висихання попереднього. Фарбувати яйця потрібно в приміщенні, яке добре провітрюється.



Пофарбувати яйця в золотий колір на Великдень – дуже легко та просто

Такі яйця, як ми вже писали, не варто споживати. Але є й інші варіанти фарбування яєць в золотистий колір, які є безпечнішими, а отже – їх можна буде потім з'їсти.

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"Золотисті" яйця з фольгою на Великдень

Така техніка фарбування дозволить вживати в їжу яйця. В якості клею – використовується часник, тож запах таки залишиться. Якщо замінити часник на звичайний клей – результат буде таким же, але саме яйце вже не можна буде їсти.



Промисловий клей можна замінити соком часнику

Що потрібно:

- пофарбовані і зварені яйця;

- золотиста фольга;

- часник;

- пензлик з грубим ворсом.

Найкраще пофарбувати яйця в цибулинні, а вже потім покривати фольгою (ці кольори найкраще поєднуються). Але ви можете обрати будь-який інший колір, який вам подобається.

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Як пофарбувати "золоті" яйця з фольгою:

1. Розчавіть часник – ми будемо використовувати лише сік (це і буде "клеєм). Тонким пензликом змастіть поверхню вже зварених яєць та обгорніть золотистою фольгою.

2. Залиште яйця сохнути на хвилин 30-40. Пензликом з грубим ворсом очистіть поверхню яйця від зайвої фольги.

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"Золотисті" яйця з блискітками на Великдень

Ще один варіант для оздоблення яєць – це золотисті блискітки. Ви також можете використовувати клей або ж часниковий сік.

Що потрібно:

- пофарбовані і зварені яйця;

- часник (або клей);

- дрібні блискітки.



Великодні яйця з блискітками виглядають особливо святково

Як пофарбувати "золотисті" яйця з блискітками на Великдень:

1. Тонким пензликом нанесіть на яйця клей або часниковий сік. Можете вимальовувати довільні малюнки – опирайтеся лише на власну фантазію.

2. Після цього швидко посипте яйця золотистими блискітками та залишіть до повного висихання.



Для кращого результату – використовуйте дрібні блискітки

Світлого Великодня!