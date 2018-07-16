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Як поганий секс впливає на сім'ю

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Як поганий секс впливає на сім'ю
Як поганий секс впливає на сім'ю / Фото з відкритих джерел

Якщо у партнерів сексуальні стосунки завжди відкладаються "на потім" або їх давно не було – це тривожний дзвіночок, який повинен спонукати до рішучих дій, аби врятувати сім'ю.

Через поганий секс можуть виникнути серйозні проблеми у сім'ї, передає Nashamama.

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Один із способів уникнути сексу, якщо він не приносить задоволення – це тримати дистанцію. Ви починаєте затримуватись на роботі, у друзів чи кудись їдете, перестаєте розмовляти з партнером та цікавитися його справами.

Через поганий секс один з партнерів може чинити над іншим насильство

Через поганий секс один з партнерів може чинити над іншим насильство

Через бажання тримати дистанцію у вас може погіршуватись настрій при появі партнера.

Через деякий час партнери можуть втратити потяг один до одного, з'явиться відраза. Зникнуть поцілунки та інші ніжні дотики, а це сприятиме виникненню взаємного роздратування.

Коли секс стає рідкістю, хтось з партнерів здається і починаються романи на стороні.

Зрада одного з партнерів може статись через поганий секс у сім'ї

Зрада одного з партнерів може статись через поганий секс у сім'ї

Якщо відносини не влаштовують одного з партнерів, він може чинити насильство, показуючи  таким чином, що інший партнер відповідальний за його нещастя.

І "крапкою" поганого сексу може стати розлучення, адже терпіння також має межу.

Тож аби цього всього не сталось – дослухайтесь одне до одного, намагайтесь зрозуміти і спробувати вирішити складну ситуацію.

Будуйте міцні стосунки як в побуті, так і в ліжку

Будуйте міцні стосунки як в побуті, так і в ліжку

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія LifeStyle Секс
Джерело: 24 Канал
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