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      Як покарали секретаря судді, який врятував від тюрми 11 п'яних водіїв

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      Уникати покарання порушникам допомагають не тільки судді. Працівники апарату суду, а саме секретарі та помічники суддів також мають доступ до документів та можуть їх пошкодити, знищити чи приховати.

      Честь тижня

      У 2018 році Ігор Гаталевич, секретар Тисменицького райсуду, що в Івано-Франківській області, врятував від штрафу та позбавлення прав аж 11 водіїв, які сідали за кермо п'яними чи під дією наркотиків.

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      Водіям вдавалось уникати покарання, адже Гаталевич не вносив відомості про справи до автоматизованої системи документообігу суду. Коли секретар суду приймає документи, він має опрацювати та зареєструвати їх в той же день. Дату надходження документів можна перевірити на штампі суду, який ставлять на примірнику того, хто їх подає.

      В 11 випадках секретар взагалі не реєстрував справи. Інші працівники апарату суду помітили це, коли з моменту надходження однієї із справ пройшло вже чотири місяці. Судді довелось закрити провадження. Адже покарати такого водія суддя міг лише впродовж двох місяців з дня порушення. Хоч водії авто уникли покарання, секретар суду, який їм допомагав, – ні.

      Нещодавно Ігоря Гаталевича засудили до двох років обмеження волі. Після звільнення екс-секретар не зможе ще два роки обіймати посади в органах судової влади чи запрацювати з автоматизованими системами документообігу. Справу розглядав суддя Івано-Франківського міського суду Роман Хоростіль.

      хоростіль
      Роман Хоростіль

      Під час розгляду справи в суді Гаталевич свою вину визнав. Стверджував, що щиро розкаюється, просив суд його суворо не карати. Але суддя Хоростіль звернув увагу на те, що обвинувачений так і не повідомив, на чиє прохання приховував справи. Якби секретар щиро розкаявся, він би сприяв розкриттю злочину.

      Також суддя зазначив, що поведінка секретаря підірвала довіру людей до судової влади. Тому суддя Роман Хоростіль вирішив, що покарання має не лише запобігати новим злочинам, а й відновлювати довіру до суду.

      Премію "Честь тижня" за покарання секретаря суду, який підривав довіру до судової влади, отримує суддя Івано-Франківського міського суду Роман Хоростіль.

      НЕчесть тижня

      Лауреат нашої антипремії Євгеній Аблов широко відомий в вузьких колах завдяки цілому ряду свавільних рішень, а також чималими статками.

      аблов
      Євгеній Аблов

      В грудні 2013 року на розгляд Аблова надійшов позов від чоловіка, якому барикади на Майдані "перешкоджали вільно пересуватись". З неймовірною швидкістю, вже через 1,5 години, суддя заборонив "будь-яким особам вчиняти дії щодо блокування будь-яким способом усіх вулиць, де проходили акції протесту". Таке рішення фактично дозволило "Беркуту" розігнати учасників мирного протесту під час Революції гідності.

      Але звільнити Аблова вирішили не за це. Два роки тому Вища рада правосуддя не знайшла підстав покарати суддю. Тож він продовжив здійснювати кривосуддя. За цей час суддя Аблов встиг:

      • "легалізувати" рюкзаки Авакова (тоді 6 тисяч рюкзаків обійшлися державі майже у 17 мільйонів гривень);
      • поновити Катерину Амосову на посаді ректорки університету Богомольця;
      • виключити Гостинний двір із переліку пам'яток архітектури;
      • приватизувати і продати службову квартиру за дев'ять мільйонів доларів.

      Проте й ці рішення та дії судді не привернули уваги Вищої ради правосуддя – органу, який мав би дбати про доброчесність та незалежність суддів.

      8 квітня 2019 року Друга дисциплінарна палата ВРП нарешті вирішила, що суддю Євгенія Аблова треба звільнити. Можливо члени ВРП образились, що суддя не запросив їх на вечірку до свого Дня народження, на відміну від членів іншого суддівського органу – Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які мали в квітні оцінювати його профпридатність.

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      Аблова покарали за те, що він дискредитував діяльність НАБУ на телебаченні та негативно висловився про роботу детектива цього органу. Кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Це – вимога Конституції.

      Проте розглядаючи справу про скасування результатів виборів членів до Ради громадського контролю при НАБУ, суддя Аблов про це забув.

      Активісти Роман Маселко та Катерина Бутко, які подали скаргу на суддю, звернули увагу на неприйнятні висловлювання щодо детектива НАБУ, які свідчать про явну упередженість судді. Фактично в ухвалі про самовідвід суддя Аблов назвав детектива НАБУ злочинцем. Тобто порушив презумпцію невинуватості та правила суддівської етики.

      маселко бутко
      Роман Маселко та Катерина Бутко

      Хоча Дисциплінарна палата ВРП і вирішила звільнити Євгенія Аблова. Це рішення він ще може оскаржити. Чомусь нам здається що він без бою не здасться. А може організує ще одну вечірку?

      Премію "НЕчесть тижня" за численні рішення та дії які підірвали довіру до судової влади, отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Євгеній Аблов.

      аблов
      "НЕчесть тижня" – Євгеній Аблов

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Судді Верховний суд України Законодавство Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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