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      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Як покращити добробут населення за 5 років

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      Як підвищити добробут українців? / pexels

      Україна має свої історії успіху. А якщо хочемо більше, то потрібно й більше інвестицій.

      "Де економічна стратегія? Де концептуальний підхід до розвитку економіки? Яку економічну модель ми будуємо?" – питають вони. "Наша стратегія – економічне зростання через накопичення інвестицій та модернізацію", – відповідаємо ми.

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      Більш формально, що потрібно робити, аби підвищити добробут населення? Як забезпечити умови для легальної, гідно оплачуваної роботи людям та успішного власного бізнесу?

      Чому нашим сусідам, які у 1991 році мали порівняно з Україною подібні початкові умови, вдалося підвищити продуктивність праці, тоді як в Україні ВВП на одного зайнятого за паритетом купівельної спроможності в доларах США усе ще трохи нижче ніж у 1990-му.

      Причина – недоінвестованість, що перетворила Україну на малу, відкриту економіку зі значною часткою сировиноорієнтованих та низькотехнологічних секторів.

      Погляньмо на нашу економіку:

      • частка експорту України у світовій торгівлі та світовому ВВП – 0,2% та 0,3% відповідно;
      • частка товарів з використанням високих і середньовисоких технологій в експорті товарів – лише 17%;
      • прямі приватні інвестиції на душу населення – лише $767 (у регіоні ж це тисячі доларів);
      • ступінь зносу основних фондів – 60,6% (у наших сусідів – 35−50%).

      Але Україна має свої історії успіху.

      ІТ, хімічне виробництво і фармацевтика – ті високотехнологічні галузі, що сьогодні успішно інтегруються у глобальні ланцюги доданої вартості та відвойовують позиції на внутрішньому ринку в конкуренції зі світовими лідерами.

      Ще одна історія успіху – наш агросектор, який останнім часом став високопродуктивною сферою діяльності, яка успішно розвивається та інтегрується у світовий простір.

      Кожна з цих галузей має свої складові успіху, але спільною для всіх є інвестиційна складова. І це інвестиції не лише в основні фонди, а й технології, людський капітал.

      Якщо ми хочемо досягти успіху, протягом 5 років нам необхідно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування у понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6% до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно і більше інвестицій.

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      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини політики Новини України Зарплата Публікації Інвестиції Інвестиції Тимофій Милованов – новини Робота
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