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      Як покращити сексуальне життя: простий спосіб

      789 Читать новость на русском
      Як покращити сексуальне життя
      Як покращити сексуальне життя / eva.ro

      Покращити сексуальне життя можуть три слова, вимовлені партнером під час інтимного процесу. Також позитивно впливають на партнера деякі рухи.

      До такого висновку дійшла американська компанія, яка займається продажем спеціалізованих іграшок EdenFantasys, повідомляє Focus.

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      Вони провели опитування серед 2 тисяч американців. З'ясувалося, найкраще впливає на якість сексу фраза "Мені це подобається" (76%). Зі слів фахівців, відсутність комунікації впливає на сексуальну незадоволеність.

      Популярним та ефективним, окрім фрази "Мені це подобається", виявився лише поцілунок в шию зі спини. Цікаво, що опитані чоловіки вважають фразу "Мені це подобається" особливо важливим способом (перше місце). Водночас, серед жінок цей спосіб виявився тільки на другому місці. Третє місце зайняли емоції, які відчувають від роздягання партнером,
      – йдеться у матеріалі.

      У топ-6 також увійшли покусування вуха, зоровий контакт та секс-іграшки, які збуджують партнерів під час сексуального контакту.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія Секс
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 6 листопада
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