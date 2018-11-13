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      Як покращити стан української економіки: поради МВФ

      74 Читать новость на русском
      Міжнародний валютний фонд
      Міжнародний валютний фонд / 24 Канал

      У Міжнародному валютному фонді вважають, що прискорення економічного зростання в Україні пов’язане з фіскальною політико, процентною ставкою по кредитах та сприятливим бізнес-кліматом.

      Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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      Він повідомив журналістам про те, які основні моменти можуть посилити економічне зростання України, Люнгман назвав три головні фактори: два пов’язані з макроекономікою, один – з бізнес-кліматом.

      Перший – фіскальна політика...Ми бачимо, що сприйняття макроекономічної стабільності в Україні все ще залишається крихким,
      – заявив представник МВФ.

      За його словами, Україна наразі має макроекономічну стабільність, але існує також стурбованість на ринках щодо того, що відбудеться у разі втрати фіскальної стабільності.

      Також він зауважив, що високі ставки стримують внутрішнього інвестора, для якого дорого позичати гроші в банках під відсотки. Логман зазначив, що спосіб вирішення цієї проблеми полягає в зниженні інфляції.

      "Третє питання, якщо ми хочемо залучити інвестиції в Україну, для збільшення і залучення прямих іноземних інвестицій та інвестицій в нові проекти, що буде сприяти зростанню, тоді бізнес-середовище має поліпшити такі речі, як, наприклад, захист права власності. Інвесторам потрібна впевненість. Якщо вони хочуть вкладати свої гроші в українську економіку з перспективою 15-20 років, вони хочуть мати страховку, що матимуть справедливе ставлення у всіх можливих сценаріях", – сказав представник МВФ.

      Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, і "послужить основою для економічної політики влади в 2019 році".

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Інфляція
      Джерело: 24 Канал
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