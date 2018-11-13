19:20
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як покращити стан української економіки: поради МВФ

      255 Читать новость на русском
      Міжнародний валютний фонд
      Міжнародний валютний фонд / 24 Канал

      У Міжнародному валютному фонді вважають, що прискорення економічного зростання в Україні пов’язане з фіскальною політико, процентною ставкою по кредитах та сприятливим бізнес-кліматом.

      Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

      Читайте також: Скільки відсотків зростання економіки України "з’їдає" корупція: дані МВФ

      Він повідомив журналістам про те, які основні моменти можуть посилити економічне зростання України, Люнгман назвав три головні фактори: два пов’язані з макроекономікою, один – з бізнес-кліматом.

      Перший – фіскальна політика...Ми бачимо, що сприйняття макроекономічної стабільності в Україні все ще залишається крихким,
      – заявив представник МВФ.

      За його словами, Україна наразі має макроекономічну стабільність, але існує також стурбованість на ринках щодо того, що відбудеться у разі втрати фіскальної стабільності.

      Також він зауважив, що високі ставки стримують внутрішнього інвестора, для якого дорого позичати гроші в банках під відсотки. Логман зазначив, що спосіб вирішення цієї проблеми полягає в зниженні інфляції.

      "Третє питання, якщо ми хочемо залучити інвестиції в Україну, для збільшення і залучення прямих іноземних інвестицій та інвестицій в нові проекти, що буде сприяти зростанню, тоді бізнес-середовище має поліпшити такі речі, як, наприклад, захист права власності. Інвесторам потрібна впевненість. Якщо вони хочуть вкладати свої гроші в українську економіку з перспективою 15-20 років, вони хочуть мати страховку, що матимуть справедливе ставлення у всіх можливих сценаріях", – сказав представник МВФ.

      Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, і "послужить основою для економічної політики влади в 2019 році".

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Інфляція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сьогодні , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 363
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сьогодні , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 484
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 18:15 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 11699
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сьогодні , 18:01 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 199
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сьогодні , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 815
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тут залишаться ті, кому це дійсно потрібно, – Портников про еміграцію українців
       24 січня 2017 , 03:10 15
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
       11 листопада , 19:30
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Мессі встановив неймовірне досягнення Ліги чемпіонів
       4 жовтня , 18:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук