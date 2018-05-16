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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як покращити своє здоров’я за 30 хвилин: чудовий спосіб

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Прогулянки покращують здоров’я
Прогулянки покращують здоров’я / unsplash.com

Більшість людей вважають, що для спортивної фігури і хорошої фізичної форми потрібно докладати багато зусиль, але справді підтримати м'язовий тонус допомагає просто ходьба.

Вчені довели, що лише 30 хвилин ходьби в день допомагає поліпшити фізичне та психологічне здоров'я, пише The Siver Times.

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Якщо організму недостатньо руху, то існує ризик розвитку метаболічного синдрому. Побороти цю проблему зможуть регулярні прогулянки та кардіо-навантаження.

Щоденна 30-хвилинна ходьба допоможе продовжити молодість. Все тому, що такий вид активності може продовжувати частину ДНК – теломери – кінцеві ділянки хромосом.

Погулянки також знижують розвитку з віком хвороби Альцгеймера. Вони також підвищують здатність до навчання, його пізнавальну функцію.



30-хвилинна ходьба допомагає зробити людину більш щасливою, у порівнянні з тими, хто веде сидячий спосіб життя. Вчені довели також, що фізична активність збільшує тривалість життя.

Щоденні прогулянки здатні зміцнити очні яблука. Вони також допомагають позбутися від очного тиску, таким чином. Це допомагає у боротьбі проти глаукоми (захворювання, яке призводить до сліпоти).

До слова, незалежно від тривалості відносин, їх особливостей і проявів почуттів, заняття йогою покращують сексуальне життя і несуть гармонію у стосунках.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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