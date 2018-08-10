Як полегшити симптоми ПМС: поради

Для деяких жінок передменструальний синдром може бути чималою проблемою. Тож варто знати, як полегшити неприємні симптоми.

Про це розповіла ендокринолог Марина Берковська, повідомляє Оbozrevatel.

Передменструальний синдром (ПМС) у жінок, який з'являється перед початком менструального циклу, може провокувати набряки, тривожно-депресивні розлади, безсоння і біль у низу живота.

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Та у більшості випадків жінки можуть допомогти собі самостійно.

1. Харчуйтеся регулярно. Приберіть прості вуглеводи з раціону харчування у ці дні, обмежте споживання солі та кави. Варто більше їсти білка, правильні жири та не їсти ввечері вуглеводи.

2. Також рекомендують зайняти себе чимось приємним – сходити у салон краси, на йогу, на шопінг, масаж чи шоколадне обгортання.

3. Крім знеболювальних можуть допомогти такі додатки до їжі:

магній 200-400 мг 3 рази на день; кальцій – 500 мг 2 рази на день після їжі; вітамін В6, краще у формі піридоксаль-5-фосфату – 50-100 мг на добу; вітамін Е – 400 МО на добу (натуральний); вітекс – 20-40 мг на добу.

Також медики іноді виписують калійзберігаючі сечогінні препарати.

Що таке передменструальний синдром? Це складний циклічний комплекс, що виникає деяких жінок дітородного віку у лютеїнову фазу менструального циклу чи в дні, що безпосередньо передують менструації (за 2—10 днів до неї).



ПМС характеризується психоемоційними, вегетосудинними і обмінно-ендокринними порушеннями, які негативно позначаються на звичному для жінки стилі життя та погіршують його якість.

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