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Як полегшити симптоми ПМС: поради

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Як полегшити симптоми ПМС
Як полегшити симптоми ПМС / materinstvo.ru

Для деяких жінок передменструальний синдром може бути чималою проблемою. Тож варто знати, як полегшити неприємні симптоми.

Про це розповіла ендокринолог Марина Берковська, повідомляє Оbozrevatel.

Передменструальний синдром (ПМС) у жінок, який з'являється перед початком менструального циклу, може провокувати набряки, тривожно-депресивні розлади, безсоння і біль у низу живота.

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Та у більшості випадків жінки можуть допомогти собі самостійно.

1. Харчуйтеся регулярно. Приберіть прості вуглеводи з раціону харчування у ці дні, обмежте споживання солі та кави. Варто більше їсти білка, правильні жири та не їсти ввечері вуглеводи.

2. Також рекомендують зайняти себе чимось приємним – сходити у салон краси, на йогу, на шопінг, масаж чи шоколадне обгортання.

3. Крім знеболювальних можуть допомогти такі додатки до їжі:

  1. магній 200-400 мг 3 рази на день;
  2. кальцій – 500 мг 2 рази на день після їжі;
  3. вітамін В6, краще у формі піридоксаль-5-фосфату – 50-100 мг на добу;
  4. вітамін Е – 400 МО на добу (натуральний);
  5. вітекс – 20-40 мг на добу.

Також медики іноді виписують калійзберігаючі сечогінні препарати.

Що таке передменструальний синдром? Це складний циклічний комплекс, що виникає деяких жінок дітородного віку у лютеїнову фазу менструального циклу чи в дні, що безпосередньо передують менструації (за 2—10 днів до неї).

ПМС характеризується психоемоційними, вегетосудинними і обмінно-ендокринними порушеннями, які негативно позначаються на звичному для жінки стилі життя та погіршують його якість.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Поради Жіноче здоров’я Лікування
Джерело: 24 Канал
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