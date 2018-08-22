Як поліпшити стосунки після 10 років шлюбу: поради психолога

Подолання кризи 10 років у шлюбі вимагає набагато більше зусиль, ніж на початку родинного життя.

Про це розповів психолог В'ячеслав Халанський, передає "Сегодня".

10 років шлюбу втомлюють, пристрасть у стосунках стихає, а прірва стає глибшою і непорозуміння посилюється. Партнери зайняті роботою, у кожного свої обов'язки, робота поступово стає другою домівкою та інше.

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Щоб зберегти здорові стосунки з партнером, варто зробити наступні дії.

1. Замисліться, які ролі у шлюбі ви виконуєте. Якими мотивами ви керувалися на початку шлюбу? Обрані спочатку ролі – дерево вашого шлюбу, тож не тягніть на себе все.

У шлюбі не повинно бути ролі мами для чоловіка чи тата для дружини. Співвідношення в навантаженні між подружжям має становити 50/50. Якщо воно 90/10 – ви втомитеся, будете почувати себе виснаженими та вигорілими.

2. Вирішуйте давно невирішені проблеми і вчіться прощати один одного. Гарні люди не роблять менше помилок – просто вони вміють вибачатися.

3. Почніть проводити час разом, поділяючи інтереси. Як мінімум – разом гуляйте і спілкуйтеся. Якщо уникатимете труднощів у стосунках, тоді ви уникаєте і вирішення проблеми.

4. Говоріть партнеру хоча б тричі на день про те, що ви відчуваєте. Причина у побоюванні почути крик чоловіка або образити дружину. Говоріть один одному правду про почуття. Якщо вам не подобається робити те, що вам пропонують – скажіть про це. У стосунках має з'явитися слово "ні".

5. Задовольняйте потреби один одного – слухайте, уточнюйте, чи правильно зрозуміли один одного.

Фото: Unsplash.

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