08:35
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як поліпшити стосунки після 10 років шлюбу: поради психолога

110 Читать новость на русском
Як поліпшити стосунки після 10 років шлюбу
Як поліпшити стосунки після 10 років шлюбу / unsplash.com

Подолання кризи 10 років у шлюбі вимагає набагато більше зусиль, ніж на початку родинного життя.

Про це розповів психолог В'ячеслав Халанський, передає "Сегодня".

10 років шлюбу втомлюють, пристрасть у стосунках стихає, а прірва стає глибшою і непорозуміння посилюється. Партнери зайняті роботою, у кожного свої обов'язки, робота поступово стає другою домівкою та інше.

Читайте також: Хто орієнтується у просторі краще – чоловіки чи жінки: дослідження

Щоб зберегти здорові стосунки з партнером, варто зробити наступні дії.

1. Замисліться, які ролі у шлюбі ви виконуєте. Якими мотивами ви керувалися на початку шлюбу? Обрані спочатку ролі – дерево вашого шлюбу, тож не тягніть на себе все.

У шлюбі не повинно бути ролі мами для чоловіка чи тата для дружини. Співвідношення в навантаженні між подружжям має становити 50/50. Якщо воно 90/10 – ви втомитеся, будете почувати себе виснаженими та вигорілими.

2. Вирішуйте давно невирішені проблеми і вчіться прощати один одного. Гарні люди не роблять менше помилок – просто вони вміють вибачатися.

3. Почніть проводити час разом, поділяючи інтереси. Як мінімум – разом гуляйте і спілкуйтеся. Якщо уникатимете труднощів у стосунках, тоді ви уникаєте і вирішення проблеми.

4. Говоріть партнеру хоча б тричі на день про те, що ви відчуваєте. Причина у побоюванні почути крик чоловіка або образити дружину. Говоріть один одному правду про почуття. Якщо вам не подобається робити те, що вам пропонують – скажіть про це. У стосунках має з'явитися слово "ні".

5. Задовольняйте потреби один одного – слухайте, уточнюйте, чи правильно зрозуміли один одного. 

Фото: Unsplash.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
21 серпня, 22:01 Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
Віталій Кулик
Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
21 серпня, 21:49 Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
21 серпня, 21:03 Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
Михайло Года
Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
21 серпня, 21:01 Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
Борис Немировський
100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
21 серпня, 19:02 100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
Катерина Петренко
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук