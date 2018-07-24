Як попередити цукровий діабет: 7 здорових звичок

Одне з найпідступніших захворювань сьогодення – цукровий діабет, який вкрай негативно впливає на тканини та всі судини організму. А важкі форми діабету можуть призвести до більш фатальних наслідків, зокрема, до гангрени чи ампутації кінцівок.

Науковці склали перелік звичок, які допоможуть уникнути цього складного захворювання, передає Мenslife.

1. Фахівці рекомендують уникати продуктів, які пройшли промислову обробку, адже вони, зазвичай, містять дуже багато цукру та штучних замінників цукру. Через такі продукти йде накопичення і підвищення глюкози в організмі. Окрім того, варто відмовитись від магазинних солодощів.

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2. Відмовтесь від їжі, якщо її глікемічний індекс (показник швидкості трансформації вуглеводів у глюкозу) перевищує 35. Адже чим вищий показник – тим швидше звільняється глюкоза, що підвищує кількість цукру в організмі. Сюди належать усі солодощі та десерти з борошна, здоба та білий хліб.

Стежте за споживанням солодощів, найкраще – готуйте їх самі

3. Повноцінний сон дуже важливий. Якщо організм добре відпочив – він не буде вимагати великої кількості глюкози.

4. Розвивайте стійкість до стресових ситуацій, адже вони підштовхують їсти більше солодкого, а, відповідно, в результаті чого відбувається підвищене продукування інсуліну. Звикання до нього пов'язано з підвищенням ризику розвитку діабету. Краще займайтесь фізичними вправами – це сприяє зняттю стресів і покращує емоційне самопочуття.

5. Споживайте достатню кількість білка. І найкраще, щоб він був рослинного походження (соя, сочевиця, квасоля, горох, нут).

Надавайте перевагу білку рослинного походження – сої, квасолі, нуту тощо

6. Додайте у раціон продукти з вмістом лугу, який нормалізує кількість цукру у крові. Це: овочі, цитрусові, зелень, капуста, несолодкі фрукти та ягоди, часник.

7. Пийте багато рідини – це знижує ймовірність підвищення густоти крові через збільшення цукру в організмі.

Про перші тривожні симптоми діабету – читайте за посиланням.

Достатня кількість випитої рідини не дасть згуснути крові в організмі

Фото: Unsplash.

Що таке цукровий діабет?Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові.

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