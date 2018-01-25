Як Порошенко перейняв модель управління Путіна

Ми самі не помітили, як дедалі більше рецептів з путінських методичок перекочували в українську політику. Суть їх полягає в тому, щоб чинити розправу над опонентами за начебто непов'язані з політикою діяння. З початком виборчих перегонів влада оголосила війну антикорупціонерам, притягаючи їх до відповідальності за різноманітні порушення.

Лише декілька прикладів схожості режимів Путіна і Порошенка. Так, в Росії діє закон про іноземних агентів, в Україні з минулого року запровадили закон про електронне декларування для громадських активістів. Однак не всіх, а лише тих, хто отримує фінансову допомогу на боротьбу з корупцією.

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В Росії було засуджено групу Pussy Riot за флеш-моб у храмі Христа-Спасителя. Зрозуміло, що в реальності їх покарали за те, що вони кинули виклик системі недоторканих. Так само зараз в Україні намагаються посадити на термін від 4 до 7 років ув'язнення 3 автомайданівців, що закидали яйцями пропрезидентського депутата Олега Барну. Сенс цього дійства – так само показово покарати тих, хто підняв руку на людей з системи.



Олега Барну активісти закидали яйцями

Ну і останній приклад – проти Центру протидії корупції. Їхньому керівникові Віталію Шабуніну шиють кримінальну справу за статтею "умисне заподіяння легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень". Ідеться про бійку з провокатором, який співпрацює з українськими спецслужбами для дискредитації антикорупціонерів. Але Генпрокуратура цілеспрямовано перекваліфікувала цю побутову історію в інцидент, де потерпілий начебто постраждав "у зв'язку зі здійсненням законної професійної діяльності журналіста".

Копію обвинувального акту Шабуніну вручили наприкінці січня. З матеріалів справи стало відомо, що її розслідували 10 – вдумайтеся, 10 – слідчих, які витратили на неї понад 7 місяців!

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Ця історія нагадує ще один випадок з путінської історії, коли російського антикорупціонера Олексія Навального судили по справі розкрадань на підприємстві "Кировліс". Ця справа стала символом вибіркового правосуддя та політичних переслідувань в Росії. Навального тоді не посадили до в'язниці, але зробили судимим, щоб зламати його плани на участь у виборах.

Так само, прогнозую, станеться з Шабуніним – його показово покарають, як приклад для інших антикорупціонерів, але залишать на свободі з умовним вироком і при цьому позбавлять можливості балотуватися в парламент.



Шабунін на розгляді його справи в суді

Тепер справа Шабуніна має розглядатися за місцем інциденту – у Дніпровському суді Києва. Цей суд набув слави підконтрольного владі та особисто президентському смотрящему Олександру Грановському. Саме тут до втечі в Молдову працював одіозний суддя Чаус, впійманий на хабарництві, який знімав з розшуку Юрія Іванющенка. Тут же арештовували Геннадія Корбана за іншим замовленням влади та розглядали скарги адвокатів естонських інвесторів, у яких Грановський відрейдерив торговий центр Sky Mall на пару з партнером Адамовським – тим, що проходить по справі НАБУ про постачання палива для потреб армії.

Але на цьому махових репресивної машини проти Центру протидії корупції не зупинився. Їм також "шиють" справу про начебто “несплату податків”. Але коли Печерський суд відмовив слідчим у дозволі на податкову перевірку центру, кримінальне провадження безпідставно передали до прокуратури Черкас. Адже Центр протидії корупції зареєстрований та працює в Києві, а провадження було порушено також столичною Фіскальною службою. До речі, на чолі з Людмилою Демченко – близькою подругою Ніни Южаніної, яка діє під опікою Ігоря Кононенка.

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Чому справа пішла до Черкас? Зрозуміло, щоб було легше отримувати дозволи на проведення слідчих дій. Адже в Черкасах у влади вже налагоджено конвеєр.

Так, минулого року в Черкасах було проведено другий етап фейкової спецконфіскації грошей Януковича, коли на фіктивного директора Аркадія Кашкіна заради політичних дивідендів Луценка повісили всіх дохлих собак, що вже стало підставою для скарг проти України в міжнародні суди.

До речі, кримінальне провадження проти антикорупціонерів почалося за заявою депутата Павлом Пинзеником, який є правою рукою корупціонера з "Народного фронту" Миколи Мартиненка. Він опустився до того, що особисто представив псевдорозслідування, підписаного кишеньковою організацією "Національний інтерес України", яке було проведене з використанням матеріалів, доступ до яких мали тільки українські спецслужби.

А тепер найцікавіше. Центр протидії корупції так допік владі, що через кишенькову організацію вони навіть найняли американську лобістську фірму Blue Star Strategies для дискредитації антикорупціонерів за кордоном. Інформація про це розміщена в спеціальному розділі на сайті американського Конгресу.

Але це не перший випадок, коли Blue Star Strategies робить брудну роботу. Напередодні моєї поїздки до Америки, у вересні 2016 року, вони розсилали дискредитаційні листи до різноманітних інституцій із закликом уникати зустрічей зі мною, в тому числі, поширюючи фейкові фотографії, зроблені у “фотошопі”.

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І, до речі, саме за заявою цього самого депутата Пинзеника з оточення Мартиненка відносно мене було відкрито кримінальне провадження, закрите згодом за статтею “відсутність події злочину”.

Зрозуміло, що ця справа, як і провадження проти Шабуніна, і податкове розслідування щодо Центру протидії корупції є прикладом вибіркового правосуддя, коли державний репресивний апарат спрямував свої зусилля не на викриття високопосадовців та корупції з використанням державних коштів, а на переслідування громадських активістів та неурядових організацій, які не використовують державних коштів.

Це значить, що корупціонери справді бояться, коли в результаті викриттів у них горить земля під ногами. Вони втрачають рейтинги, а разом з цим втратять і владу та підуть під суд. Тільки безкомпромісна боротьба з корупцією змінить життя громадян на краще.