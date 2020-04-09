Як порушують карантин у Києві та скільки вже складено адмінпротоколів

У Києві багато хто дотримується карантину: не виходять у місто та не рухаються містом без нагальної потреби. Але і такі, хто цими правилами нехтує. І таких правоохоронці штрафують. Зокрема, сьогодні поліція Києва вже склала понад 600 адмінпротоколів щодо таких порушень.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. За його словами, станом на 9 квітня правоохоронці столиці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників.

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Із них, зокрема,

39 – за перебування в громадському місці без масок;

– за перебування в громадському місці без масок; 10 – за переміщення групою, більшою, ніж дві людини;

– за переміщення групою, більшою, ніж дві людини; 20 – за відвідування парків і скверів;

– за відвідування парків і скверів; 6 – за відвідування спортмайданчиків.

Кличко додав, що за порушення правил обсервації в Києві склали 64 протоколи. Загалом поліція перевірила дотримання також режиму у 637 осіб.

"Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Бо в цьому випадку це є питанням здоров’я та життя". – наголосив кивський міський голова.

Також він укотре звернувся до киян, аби ті залишалися на свята вдома з найріднішими.

Якщо ви нехтуєте своїм здоров’ям, подумайте про своїх дітей, батьків, дружин і чоловіків. Не дотримуючись правил, ви ставите під удар їхню безпеку та їхні життя. Бо ми є відповідальними за наших рідних. Подумайте, будь ласка, про це,

– підкреслив Кличко.

Важливо! Станом на 9 квітня на коронавірус у Києві захворіли 335 людей, зокрема півторарічна дівчинка. На жаль, 5 осіб померли.

До слова, 7 квітня Кличко говорив, що за перші 5 адмінпротоколів у бюджет столиці надійшли 91 тисяч 800 гривень.

Крім того, у Києві відкрили чотири кримінальні справи щодо порушення карантину:

одну – за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом,

три – за порушення карантинних обмежень.

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