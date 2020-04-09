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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як порушують карантин у Києві та скільки вже складено адмінпротоколів

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      Поліція Києва склала понад 600 адмінпротоколів щодо порушників карантину, – Кличко / Пресслужба Нацполіції

      У Києві багато хто дотримується карантину: не виходять у місто та не рухаються містом без нагальної потреби. Але і такі, хто цими правилами нехтує. І таких правоохоронці штрафують. Зокрема, сьогодні поліція Києва вже склала понад 600 адмінпротоколів щодо таких порушень.

      Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. За його словами, станом на 9 квітня правоохоронці столиці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників.

      Радимо ознайомитися Карантин в Україні: хто фіксує порушення правил і як накладаються штрафи

      Із них, зокрема,

      • 39 – за перебування в громадському місці без масок;
      • 10 – за переміщення групою, більшою, ніж дві людини;
      • 20 – за відвідування парків і скверів;
      • 6 – за відвідування спортмайданчиків. 

      Кличко додав, що за порушення правил обсервації в Києві склали 64 протоколи. Загалом поліція перевірила дотримання також режиму у 637 осіб.

       "Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Бо в цьому випадку це є питанням здоров’я та життя". – наголосив кивський міський голова. 

      Також він укотре звернувся до киян, аби ті залишалися на свята вдома з найріднішими.

      Якщо ви нехтуєте своїм здоров’ям, подумайте про своїх дітей, батьків, дружин і чоловіків. Не дотримуючись правил, ви ставите під удар їхню безпеку та їхні життя. Бо ми є відповідальними за наших рідних. Подумайте, будь ласка, про це, 
      – підкреслив Кличко. 

      Важливо! Станом на 9 квітня на коронавірус у Києві захворіли 335 людей, зокрема півторарічна дівчинка. На жаль, 5 осіб померли. 

      До слова, 7 квітня Кличко говорив, що за перші 5 адмінпротоколів у бюджет столиці надійшли 91 тисяч 800 гривень.

      Крім того, у Києві відкрили чотири кримінальні справи щодо порушення карантину:

      • одну – за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом,
      • три – за порушення карантинних обмежень.

      Зверніть увагу Уряд знову змінив правила карантину: деталі

      Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні з 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Поліція Віталій Кличко Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини України
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