Як порушують карантин у Києві та скільки вже складено адмінпротоколів
У Києві багато хто дотримується карантину: не виходять у місто та не рухаються містом без нагальної потреби. Але і такі, хто цими правилами нехтує. І таких правоохоронці штрафують. Зокрема, сьогодні поліція Києва вже склала понад 600 адмінпротоколів щодо таких порушень.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. За його словами, станом на 9 квітня правоохоронці столиці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників.
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Із них, зокрема,
- 39 – за перебування в громадському місці без масок;
- 10 – за переміщення групою, більшою, ніж дві людини;
- 20 – за відвідування парків і скверів;
- 6 – за відвідування спортмайданчиків.
Кличко додав, що за порушення правил обсервації в Києві склали 64 протоколи. Загалом поліція перевірила дотримання також режиму у 637 осіб.
"Контроль буде. Правил повинні дотримуватися всі. Бо в цьому випадку це є питанням здоров’я та життя". – наголосив кивський міський голова.
Також він укотре звернувся до киян, аби ті залишалися на свята вдома з найріднішими.
Якщо ви нехтуєте своїм здоров’ям, подумайте про своїх дітей, батьків, дружин і чоловіків. Не дотримуючись правил, ви ставите під удар їхню безпеку та їхні життя. Бо ми є відповідальними за наших рідних. Подумайте, будь ласка, про це,
– підкреслив Кличко.
Важливо! Станом на 9 квітня на коронавірус у Києві захворіли 335 людей, зокрема півторарічна дівчинка. На жаль, 5 осіб померли.
До слова, 7 квітня Кличко говорив, що за перші 5 адмінпротоколів у бюджет столиці надійшли 91 тисяч 800 гривень.
Крім того, у Києві відкрили чотири кримінальні справи щодо порушення карантину:
- одну – за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом,
- три – за порушення карантинних обмежень.
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Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне
- Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
- Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
- Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
- Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Нові карантинні обмеження, що діють в Україні з 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
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