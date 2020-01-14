Як постраждалим від прориву труби біля Ocean Plaza отримати виплати: поради експерта

Спочатку в міській владі Києва говорили, що будуть шукати шляхи врегулювання ситуації, а також про виплати компенсації постраждалим від прориву труби біля Ocean Plaza. Однак, зрозумівши обсяг проблеми, їхня риторика змінилася.

Все тому що справа буде йти не про сотні чи тисячі, а про мільйони гривень. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат Михайло Іляшев.

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На думку експерта, відшкодувати збитки можна буде тільки після того, як буде встановлено джерело проблеми. Зокрема вже та особа, яка відповідає за прорвану трубу, і повинна понести відповідальність.

Адвокат окреслив порядок дій, які необхідно виконати всім постраждалим задля отримання відшкодування збитків:

• Задокументувати всі збитки, які вони зараз понесуть, витрати, які потрібно буде сплатити. Все це має бути в них під рукою.

• Їм уже зараз потрібно зберігати все те, що задокументовано, зафіксовано камерами і показано в ЗМІ, соцмережах.

Михайло Іляшев відзначив, що постраждалим потрібно мати всі ці зібрані матеріали, і чекати, як буде розвиватися ситуація.

Можливо, самим їм не варто починати активні дії, тому що для кожного громадянина – це буде досить важко,

– прокоментував адвокат.

Експерт відзначив, що постраждалим слід зібрати всі чеки й відео, та почекати, хто зрештою візьме на себе провину за аварію.

Що відомо про прорив труби біля Оcean Plaza:

Ввечері 13 січня у центрі Києва на вулиці Антоновича поряд зі станцією метро "Либідська" та ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрасу. Усю вулицю залило окропом. Також затопило і перший поверх ТРЦ.

На місці прориву провалився асфальт, одна із маршруток провалилася задніми колесами в яму розміром два на два метри.

Внаслідок інциденту до лікарні потрапило семеро людей з опіками кінцівок. Ще 13 осіб, які перебували в епіцентрі подій, рятувальникам вдалося оперативно евакуювати.

Ймовірна причина прориву – зношеність мережі. Трубопровід був прокладений ще у 1987 році, він обслуговує майже три тисячі будівель.

Сюжет 24 каналу про прорив теплотраси: відео