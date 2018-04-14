Як "потрібні" судді співпрацюють з ТОП-корупціонерами

Минулого тижня під час суду у справі мера Одеси Труханова прокурор САП зачитав листування з телефону одного з фігурантів. З цих листувань видно, як соратники одеського мера зняли арешт з 92 мільйонів вкрадених у нас гривень.

Нагадаю, що у 2016 фірма "Девелопмент Еліт" купила в держави приміщення одеського заводу "Краян" за 4 мільйони гривень. А вже через 10 місяців продала його Одеській міськраді – за 185 мільйонів гривень.

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Давайте ще раз. Спочатку схемарі купляють у нас з вами будівлю за 4 мільйони, а вже за 10 місяців продають цю будівлю нам же (вірніше одеситам) за 185 мільйонів. Така собі не складна "двоходовка".

Міськраду зовсім не схвилювало, що вони купили приміщення у 20 разів дорожче, ніж його продали за рік до того. Це стало підставою для НАБУ розпочати кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Щоб не дати вивести 185 мільйонів гривень, які міськрада перерахувала "Девелопмент Еліт", у грудні 2016 на ці кошти наклали арешт. Після цього схемарі пробували цей арешт зняти.

Минулого тижня у суді стала зрозумілою схема підкупу суддів. Із зачитаних прокурором повідомлень з вилученого телефона стає зрозуміло, як саме поплічники Труханова домовлялися про необхідні їм рішення суду.

Прізвище власника телефону, переписки з якого оприлюднили в суді, Дубовий. Очевидно, мова йде про Олександра Дубовового – колишнього народного депутата, якого ЗМІ ще називають товаришем Сергія Пашинського та соратником секретаря РНБО Олександра Турчинова.



Дубовий Олександр

Дубовий переписувався про "потрібні" рішення суду з депутатом Одеської облради та колишнім керівником заводу "Краян" Олегом Бабенком. Останній підозрюється у спробі підкупити детектива НАБУ хабарем у 500 тисяч доларів. У повідомленнях також згадують Галантерніка, ймовірно впливового одеського бізнесмена, наближеного до Труханова. Він, судячи з контексту, сприяв процесу зняття арешту.

Схема банальна і впевнений, що працює вона не лише в Солом’янському суді, а й в судах по всій країні. Після того, як клопотання потрапляє до суду, автоматизована система за номером кримінального провадження (ЄРДР) визначає який суддя буде його розглядати.

До липня 2017 у Солом’янському суді клопотання в одному провадженні міг розглядати один слідчий суддя. Після липня – клопотання почали розподіляти на різних суддів.

Що ж робили юристи "Девелопмент Еліт"? Вони навмисне зазначали неправильний номер ЄРДР та подавали десятки однакових клопотань про зняття арешту з коштів.

Ці клопотання розподілялися на різних суддів. Коли клопотання потрапило до "потрібного" судді, інші – відкликали начебто через помилку. Так, клопотання врешті-решт потрапило до "потрібної" їм судді Людмили Кізюн. 1 лютого 2018 вона зняла арешт з частини коштів — 92 мільйонів гривень. Хоча на той час не мала повноважень слідчого судді для цього.



Людмила Кізюн

6 лютого 2018 інший суддя повторно наклав арешт на всю суму – 185 мільйонів гривень. Наступного дня суддя Кізюн без клопотання та ухвали цей арешт знову скасувала.

Як бачимо – схема спрацювала. Зрештою 5 квітня Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з 92 мільйонів гривень. Саме під час цього засідання прокурор САП зачитав листування. Але навіть воно не переконало найгуманніший у світі український суд залишити арешт і не дозволити остаточно вкрасти бюджетні, тобто наші з вами, кошти.

З такими рішеннями "потрібних" суддів та "успішними" реалізаціями своїх схем, політики очевидно будуть протидіяти очищенню судової системи України. Вони також будуть протистояти створенню справжнього антикорупційного суду. Цих корупціонерів та їх поплічників повністю влаштовує сьогоднішній, в більшості своїй, корумпований суд.

Ось така сумна історія. Проте я не хочу, закінчувати на негативі. Тож розповім про ще одне, але цього разу, надихаюче рішення українського судді.

Суддя районного суду у Дніпрі Сергій Ребров призначив двом депутатам Підгородненської міської ради покарання у вигляді позбавлення волі за отримання хабаря у розмірі 137 тисяч гривень.

У січні 2017 року мешканець Підгороднього подав заяву до міськради для того, щоб змінити цільове призначення ділянки площею 0,26 гектара для будівництва будинку. Заява потрапила до комісії з питань агропромислового комплексу, членами якої були обвинувачені. Під час зустрічі депутати запропонували надати їм 3 тисячі доларів за вирішення питання.

Пізніше, у березні, таку ж заяву, але на ділянку 0,09 гектара, подала дружина заявника. Після того, як депутати дізналися про це, сума за 2 ділянки виросла до 5 тисяч доларів.

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Депутати повідомили, що без хабаря документи не пройдуть сесію міськради. Вони також запевнили, що повернуть гроші заявнику, якщо сесія не вирішить питання позитивно.

Обох депутатів затримали у квітні після передачі їм 137 тисяч гривень за вплив на ухвалення позитивного рішення іншими депутатами. На суді обидва розкаялися у скоєному і нічого не заперечували. Державний обвинувач, прокурор Іван Солдатов вважав, що обвинувачених можна покарати штрафом.

Але суддя Сергій Ребров вирішив, що штраф за хабар 5 тисяч доларів – це занадто м’яке покарання.

Кримінальним злочином матеріальний збиток не завдано, але діями обвинувачених завдано шкоди іміджу держави, прагнення якого направлено на подолання корупції на всіх рівнях,

– йдеться у вироку суду.

У результаті один депутат отримав покарання у вигляді 3 роки тюрми, інший – 2 роки там само. Депутатів взяли під варту в залі суду.

Суддя також зазначив, що покарання у вигляді штрафу не буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження нових злочинів.

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Знаєте чому ця історія така важлива, хоча йдеться про зовсім дрібний як для України хабар? Тому що вона чітко засвідчує, що в Україні є чесні, гідні поваги судді. Як наприклад цей Сергій Ребров з Дніпропетровщини. Принаймні в цій справі він показав себе дуже гідно.

Нашим спільним завдання є створити антикорупційний суд саме для таких чесних професіоналів, які не лише саджатимуть ТОП-корупціонерів, а й, що не менше важливо, почнуть відновлювати довіру до всієї судової вертикалі.