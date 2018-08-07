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Як поверх будинку впливає на самопочуття

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Як поверх будинку впливає на самопочуття
Як поверх будинку впливає на самопочуття / unsplash.com

Вчені довели, що поверх будинку має значення – це впливає на самопочуття. Згідно з дослідженнями, ті, хто живе на верхніх поверхах, можуть частіше страждати на безсоння і головні болі.

Про це повідомляє "Сегодня".

Науковці зазначають, що абсолютно всі поверхи мають переваги і недоліки, а вплив висоти на здоров’я досить індивідуальний. 

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Висота помешкання від землі, на якій більший час проводить людина, значно відбивається на її самопочутті і може спричиняти збої у роботі організму, які часом безпричинно з’являються у людей.

via GIPHY

Зокрема, житло з 1 по 3 поверх дає психологічний комфорт – на такій висоті найбільш комфортно жити. Але є й низка ризиків – порушення повітрообміну, тінь і вологість. А це може стати причиною виникнення бронхіту, пневмонії та різноманітних алергічних реакцій.

Негативно таке розташування впливає і через різні види забруднення на землі – автомобільних вихлопів, випарів від асфальту та інших покриттів.

А от мешканцям верхніх поверхів загрожує підвищене електромагнітне випромінювання і вібрації, які діють на головний мозок, судини і нервову систему – через це виникають головні болі, мучить безсоння та серцево-судинні хвороби.

Що цікаво, у країнах Європи жити вище 6-го поверху вважається непрестижним і шкідливим для здоров’я.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Декор і дім Психологія Медицина
Джерело: 24 Канал
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