Як повернути заробітчан в Україну: версія експерта

Крім соціальних і особистих причин, є певні речі, які стимулюють трудову міграцію. Наприклад, "безвіз". Тому це складна проблема, яка не вирішується важливими законами.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

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Зокрема, за словами фахівця, українці їдуть працювати за кордон не лише через низькі заробітки в нашій державі. Ринок праці, говорить Бураковський, сьогодні суттєво відрізняться від того, який був 5, 10 чи 15 років тому. Для багатьох людей зараз робота за кордоном – не стільки втеча від проблем, а можливість самореалізуватися, подивитися на себе в іншому середовищі, набути соціальний досвід.

На його думку, для представників молодого покоління високі зарплати не є тим, що зацікавлює їх працювати на конкретному підприємстві. Людина хоче мати більше вільного часу. Працювати 6-7 місяців, а потім певний час займатися особистими справами.

Трудова міграція – це питання економічних реформ, перш за все, поліпшення підприємницького клімату. І нормальні макроекономічні умови: низька інфляція, прийнятні темпи економічного зростання. Ринок праці – абстрактна категорія. Там є ті, хто працює, і ті, хто організовує. Якщо ми хочемо, щоб більше людей залишалося в Україні, треба створювати робочі місця. Конкретні робочі місця створює не стільки держава, скільки Білл Гейтс, Ілон Маск, Марк Цукерберг,

– наголошує Ігор Бураковський.

Експерт зазначає: якщо українець має вибір: працювати тут або за кордоном і вибирає друге, то, щоб його утримати в нашій державі, йому треба підняти зарплату. Це за певних причин може призвести до підвищення цін і стимулювати певні інфляційні процеси. Хоча прямої залежності немає.

"Втім, крім негативних речей, трудові мігранти надсилають в Україну багато грошей, які тут інвестуються в навчання дітей, нерухомість тощо. Перекази мігрантів – велика стаття, яка балансує наш платіжний баланс. Заходить валюта. Але треба зробити так, щоб ці гроші перетворювалися на інвестиційних ресурс, а не лежали під подушкою чи були вкладені численні кафе і розважальні заклади. Треба залучити їх до економіки і отримати зиск", – підкреслив Бураковський.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно з опитуванням, проведеним 24 каналом, понад усе українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, оскільки там дорожче життя.