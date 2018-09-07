20:28
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як повернути заробітчан в Україну: версія експерта

947 Читать новость на русском
Українці їдуть за кордон не лише заради грошей
Українці їдуть за кордон не лише заради грошей / Фото з відкритих джерел

Крім соціальних і особистих причин, є певні речі, які стимулюють трудову міграцію. Наприклад, "безвіз". Тому це складна проблема, яка не вирішується важливими законами.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

Читайте також: Трудова міграція: чому українці їдуть з країни і як їх повернути?

Зокрема, за словами фахівця, українці їдуть працювати за кордон не лише через низькі заробітки в нашій державі. Ринок праці, говорить Бураковський, сьогодні суттєво відрізняться від того, який був 5, 10 чи 15 років тому. Для багатьох людей зараз робота за кордоном – не стільки втеча від проблем, а можливість самореалізуватися, подивитися на себе в іншому середовищі, набути соціальний досвід.

На його думку, для представників молодого покоління високі зарплати не є тим, що зацікавлює їх працювати на конкретному підприємстві. Людина хоче мати більше вільного часу. Працювати 6-7 місяців, а потім певний час займатися особистими справами.

Трудова міграція – це питання економічних реформ, перш за все, поліпшення підприємницького клімату. І нормальні макроекономічні умови: низька інфляція, прийнятні темпи економічного зростання. Ринок праці – абстрактна категорія. Там є ті, хто працює, і ті, хто організовує. Якщо ми хочемо, щоб більше людей залишалося в Україні, треба створювати робочі місця. Конкретні робочі місця створює не стільки держава, скільки Білл Гейтс, Ілон Маск, Марк Цукерберг,
– наголошує Ігор Бураковський.

Експерт зазначає: якщо українець має вибір: працювати тут або за кордоном і вибирає друге, то, щоб його утримати в нашій державі, йому треба підняти зарплату. Це за певних причин може призвести до підвищення цін і стимулювати певні інфляційні процеси. Хоча прямої залежності немає.

"Втім, крім негативних речей, трудові мігранти надсилають в Україну багато грошей, які тут інвестуються в навчання дітей, нерухомість тощо. Перекази мігрантів – велика стаття, яка балансує наш платіжний баланс. Заходить валюта. Але треба зробити так, щоб ці гроші перетворювалися на інвестиційних ресурс, а не лежали під подушкою чи були вкладені численні кафе і розважальні заклади. Треба залучити їх до економіки і отримати зиск", – підкреслив Бураковський.

Нагадаємо, Україна входить у топ-10 країн-донорів мігрантів у світі. За даними Центру економічної стратегії, більше 4 млн українців (експерти кажуть майже 5) є трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон (тобто близько 16% працездатного населення). Одночасно за кордоном перебувають близько 2,6-2,7 млн осіб.

Згідно з опитуванням, проведеним 24 каналом, понад усе українці бояться, що розлука з рідними і особливо дітьми завдасть їм психологічної травми – так вважать 47% читачів сайту 24 каналу. Ще 43% вважають таку роботу ризикованою. І лише 10% не хочуть працювати за кордоном, оскільки там дорожче життя.

Теги: Новини політики Новини України Заробітчани Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Офіційно: Нападник "Динамо" перейшов у "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
 28 лютого 2017 , 15:52
Ультрас Динамо "Родичі" і фанати Чорноморця влаштували масову бійку після матчу Динамо – Зірка
 12 серпня 2017 , 12:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук