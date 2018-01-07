23:57
7 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Як повернутися до роботи після новорічних свят: поради

21:25, сьогодні 473 Читать новость на русском
Як повернутись до роботи після свят
Як повернутись до роботи після свят / unsplash

Після святкування Нового 2018 року та Різдва дуже важко повертатись до роботи. А налаштуватись на потрібний лад – практично неможливо після з'їденого і випитого.

Плануй майбутнє

Психологи стверджують, що очікування нового "свята" викликає позитивні емоції і може допомогти впорається з депресією.

Читайте також: 4 звички, які збережуть здоров'я у свята

Очікування чогось бажаного викликає схожі позитивні емоції, як і ті, які ми відчуваємо під час свята. Щоб впорається з післясвятковим зневірою обов'язково почни планувати відпустку, або невелику подорож.

Налагодьте режим дня

Під час святом наш розпорядок дня повністю порушується: пізній відхід до сну і, відповідно, ще більш пізнє пробудження, хаотичне і дуже ситне харчування.

Щоб повернутися до повсякденного життя і роботи, необхідно знову налагодити звичний розпорядок дня і відновити/зайнятися фізичними навантаженнями. Здоровий сон дасть сили для повсякденного і соціального життя, а фізичні вправи забезпечать енергією.

Харчуйтеся правильно і відмовтеся від алкоголю

Алкоголь, до якого ми так звикаємо за час свят, необхідно виключити зі свого життя. Після свят поповніть свій холодильник корисними продуктами. А для того, щоб уникнути переїдання, харчуйтеся кожні 3-4 години невеликим порціями.

Теги: Здоров'я LifeStyle Новорічні свята Здорове життя Поради
Джерело: Еdinstvennaya
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
1461
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
сьогодні, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 1055
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
сьогодні, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 1876
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
сьогодні, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
11529
Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
сьогодні, 16:06 Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
Ян Валетов 2909
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук