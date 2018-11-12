Як повинна спати дитина до 1 року: відповідь Комаровського
З появою дитини у сім’ї молоді батьки починають слухати порад своїх друзів, бабусь та дідусів та інших людей, як потрібно поводитися з немовлятами.
Лікар Євген Комаровський пояснив, у якому положенні повинна спати дитина, йдеться у дописі в Instagram.
Читайте також: Які заборони батьків шкодять самооцінці дітей
Він зазначив, що дитина до року повинна спати лише на спині.
Такий сон зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти.
Наразі медики не можуть однозначно відповісти, чому це відбувається. Одна з першопричин – раптова зупинка дихання.
Як повинна спати дитина до 1 року
Які фактори збільшують ризик розвитку синдрому:
- стать, частіше хлопчики
- вік – у 2-4 місяці;
- період року – зима;
- двійнята;
- недоношеність.
Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому раптової смерті немовлят
Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому:
• вік матері молодше 18 років;
• інтервал між вагітностями – менш як рік;
• нікотин, алкоголь, наркотики (і під час вагітності, і після неї).
• сон дитини в одному ліжку з дорослими;
• м'який матрац, сторонні предмети в ліжку (подушки і т. П.);
• перегрів.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.