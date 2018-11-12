Як повинна спати дитина до 1 року: відповідь Комаровського

З появою дитини у сім’ї молоді батьки починають слухати порад своїх друзів, бабусь та дідусів та інших людей, як потрібно поводитися з немовлятами.

Лікар Євген Комаровський пояснив, у якому положенні повинна спати дитина, йдеться у дописі в Instagram.

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Він зазначив, що дитина до року повинна спати лише на спині.

Такий сон зменшує ймовірність синдрому раптової смерті немовляти.

Синдром раптової смерті немовляти – що це? Це явище, при якому здорова дитина помирає під час сну без ознак хвороби.

Наразі медики не можуть однозначно відповісти, чому це відбувається. Одна з першопричин – раптова зупинка дихання.



Як повинна спати дитина до 1 року

Які фактори збільшують ризик розвитку синдрому:

стать, частіше хлопчики вік – у 2-4 місяці; період року – зима; двійнята; недоношеність.



Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому раптової смерті немовлят

Які фактори можна врахувати, щоб вберегтися від синдрому:

• вік матері молодше 18 років;

• інтервал між вагітностями – менш як рік;

• нікотин, алкоголь, наркотики (і під час вагітності, і після неї).

• сон дитини в одному ліжку з дорослими;

• м'який матрац, сторонні предмети в ліжку (подушки і т. П.);

• перегрів.

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