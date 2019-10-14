Як пов'язане будівництво нових бомбосховищ та Шулявський міст: корупційні схеми у будівництві

Його бізнес значною мірою будувався на державних активах.Земельні ділянки від міністерства або бюджетні замовлення, як, наприклад, Шулявський міст. "Укрбуд" настільки вліз у державні процеси, що вутиху без жодного тендеру отримав від Міноборони сотні мільйонів на реконструкцію складів боєприпасів. Тих самих, на яких вибухи періодичну стрясають всю країну.

Коли почалися вибухи на Ічнянському арсеналі – табличка з назвою населеного пункту вціліла, а от будинок за нею не вцілів. "Уявіть наскільки страшне: трьохметровки отакі летять і горять, і свистять, так свистять. І у ряд летять. Я так гляну – летить на мене, і я в сторону", – розповіла мешканка села Августівка Любов Левенецька.

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9 жовтня 2018 року місцеві мешканці прокинулися о третій ранку. Від жахливих вибухів дрижала земля. "Ми біжим, а у нас снаряди. І діти так само тікали", – додала мешканка села Августівка Ірина Журба.

Коли у вересні 2017 року почали вибухати склади на арсеналі у Калинівці, батьки дітей, що вчаться у Ічнянській гімназії, вирішили зробити бомбосховище у підвалі гімназії. У школі кілька разів на рік проводили навчання для учнів.



Бомбосховище в школі

"Це у нас навчання учнів, коли ми проводимо евакуації із приміщення на випадок надзвичайної ситуації. Ми розписали де який клас буде заходити", - пояснила директорка Ічнянської гімназії Людмила Куцоверя.



Позначки для класів

Що це за надзвичайна ситуація, усі місцеві зрозуміли без команд зверху. Тому у підвалі запаси питної і технічної води, ліхтарі, які заряджаються від світла і батарейок. Усе придбали за власний кошт. "Бачимо і вибухи у Сватово були найперші у 2015 році, потім – Балаклея, Калинівка. Ми знали, що ми наступні і часу зосталося обмаль . Було тільки питання коли, а те що буде – було логічно", – заявив мешканець міста Ічня Євген Зінич.

У ніч на 9 жовтня 2018 року відремонтований батьками учнів підвал гімназії став притулком для понад трьох сотень людей. У день, коли почалися вибухи в Ічні, з’ясувалося, що держава виділила сотні мільйонів гривень на будівництво нових, сучасних сховищ, на території двох арсеналів. Один з них, у Хмельницькій області, відвідав тодішній Президент Петро Порошенко.

Ми зафіксували вашу доповідь, доповідь проєктантів, доповідь підрядників, про те, що до кінця року на території цього арсеналу буде введено вісім сховищ подібного типу,

– сказав Президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко був упевнений, що вже у 2018 році будівництво нових сховищ в арсеналі на Хмельниччині буде закінчено. "З боку Держави ми жодного разу не зірвали графік фінансування. Так само і підрядники разом із проєктувальниками забезпечать поставлені терміни", - додав Петро Порошенко.

Фінансування – це понад 374 мільйони гривень на будівництво нових сховищ у арсеналі на Хмельниччині і понад 320 мільйонів на арсеналі в Кіровоградській області. Ці кошти вже перераховані підряднику.



Фінансування

Що за щасливчик отримав таке замовлення – не розголошувалося. Але нам вдалося з’ясувати що це за компанія. Її обрали без конкурсу, тож гроші пішли дуже близькому до тодішньої влади забудовнику. Забудовнику, який вже поставив на паузу не один бюджетний проєкт.

Як з цим пов'язаний Шулявський міст у Києві?

У Києві Шулявський міст взялися реконструювати, гроші пішли, а мосту так і немає. Будівельну компанію обирали зі скандалом. Дві з чотирьох компаній, що хотіли позмагатися за реконструкцію мосту, попри досвід у мостобудуванні, просто не допустили до тендеру. Про це розповіли журналісти програми "Схеми".

Дві фірми, яких таки допустили до тендеру, виявилися пов'язані між собою. Пізніше Антимонопольний комітет заявив – компанії змовилися. Це не дивно, бо і та, й інша пов’язані з екснардепом Максимом Микитасем. До депутатства Микитась керував держкорпорацією "Укрбуд".



Хто подавався на тендер

"Це порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: антиконкурентні узгоджені дії учасників. Тобто учасники змовились, щоб інші учасники не змогли перемогти в цих торгах", - пояснив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

Підрядник отримав майже 100% передоплати. Розібрав міст. І зупинив роботи. Йому перерахували близько 600 мільйонів, а він зробив лише на 60. Днями, щоб відновити роботи, мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження – доплатити ще майже 500 мільйонів за міст.



Розпорядження Кличка

Чому ми згадали про історію із мостом? Бо реконструювати його мала фірма "Північно-Український будівельний альянс". Вона забрала 600 мільйонів, а міст так і не збудувала. Саме ця контора отримала і право займатися військовими складами.

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