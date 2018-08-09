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Як пояснити дитині, що таке секс

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Секс-педагог оприлюднила рекомендації щодо розмови дітей і батьків на тему сексу
Секс-педагог оприлюднила рекомендації щодо розмови дітей і батьків на тему сексу / Getty Images

Зазвичай, коли батьки починають говорити зі своїми малолітніми дітьми про секс, їм стає ніяково. Однак, це не означає, що не потрібно відповідати на подібні запитання.

Про це пише секс-педагог, автор програм із сексуальної грамотності для дорослих і підлітків Юлія Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, батькам перш за все слід подумати, що означає секс для них самих і як би вони пояснили це питання іншій дорослій людині. Тобто, секс – це задоволення, комунікація, близькість, обов'язок, процес "створення дитини?"

Крім того, фахівець рекомендує поцікавитися, що Ваш син або дочка вже знають про секс, чи як вони вважають, що це таке?

"Виправте всю дезінформацію, яку почуєте. Часто діти говорять, що секс – це, коли голі під ковдрою", – підкреслює секс-педагог.

Якщо ж батькам незручно говорити на цю тому, як зазначає Юлія Ярмоленко, можна придбати відповідну книжку.

Скажіть дитині чесно, що не знаєте, як пояснити, і вам потрібен час на підготовку. Але через кілька днів Ви обов'язково повернетеся до цієї розмови та разом знайдете відповіді на всі питання. Яку ж книгу купити? Будь-яку, яка вам сподобається. Я б рекомендувала для дітей 5-9 років "Звідки я взявся?" Хосе Морфа. В кінці є словничок зі 70 термінів, адаптованих для дітей. Для батьків – ціла знахідка. Також один із варіантів відповідей на питання "Що таке секс?" можна знайти у французькій міні-енциклопедії для дітей "Звідки я взявся" Віржина Дюмона,
– додає вона.

Секс, діти, дорослі, батьки, книга, Звідки я взявся, Віржин Дюмон
Фрагмент книги "Звідки я взявся" Віржина Дюмона

Однак, найоголовніше, радить Юлія Ярмоленко, – це відповідати на будь-які питання своїх дітей.

"Ваше завдання – не бути експертом, а показати, що ви є готовими говорити на будь-які теми. Таким чином і формуються близькі та довірчі взаємини", – підсумовує автор програм із сексуальної грамотності для дорослих і підлітків.

Нагадаємо, зі слів науковців з Каліфорнійського університету, є низка випадків, коли треба відмовитись від інтимних стосунків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Поради Здоров'я Здорове життя Секс Психологія Діти
Джерело: 24 канал
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