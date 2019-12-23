10:44
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Блог Соцмережі
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун

      119
      Як сказати рідним "ні"? / Фото з відкритих джерел

      Новий рік та Різдво – передусім сімейні свята. У ці дні рідні з'їжджаються додому з різних куточків країни чи цілої планети, аби відсвяткувати за одним столом, обмінятися подарунками та обійняти одне одного. Хоча, звісно, не всім такий формат святкувань до вподоби.

      Наприклад, якщо вам стає зле лише від однієї думки, що новорічні та різдвяні канікули можуть минути за застіллям у колі сім'ї, питаннями про заміжжя чи дітей та понад усе ви хочете не їхати додому – ви не Скрудж. Це цілком нормально. Повідомити батькам та іншим членам сім'ї про те, що цього разу ви хочете побути на Новий рік самі, у подорожі, з друзями, коханими або провести це свято в будь-який інший спосіб, дійсно може бути складно. Але пам'ятайте, що дбати про себе – це ваш обов'язок. А декілька корисних фактів і порад – у нашому дописі.

      Цікаво: Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко

      Передусім варто визнати, що підготовка до свят та власне свята можуть бути стресовими. Лише різні люди по-різному ставляться до складових цієї підготовки. Когось змушують нервувати збільшені витрати, когось пошук"саме тих подарунків", а когось – сімейні застілля. Американські дослідження свідчать, що для 38% людей сімейні зустрічі є ключовим фактором стресу у святковий період.

      Звісно, можуть бути різні причини відсутності вдома на новорічні свята. Як відпочинок із друзями так і небажання брати участь у сімейних застіллях. Для когось поїздки додому можуть ставати тригерами, що ворушать старі рани та забуті конфлікти. Вдавати, що все гаразд, аби підтримувати святкову атмосферу – не найбільше задоволення на свята. Зрештою таке спілкування може призвести до проявів пасивної агресії та конфліктів у сім'ї.

      Тож якою б не була причина, поговоріть з рідними та окресліть свою позицію та власні кордони. Поясніть, що ви не прагнете підривати сімейні традиції, але маєте право проводити час так, як бажаєте. Будьте щирими в першу чергу з самим собою щодо того, чого ви дійсно хочете на ці свята.

      Якою б не була перша реакція батьків або інших близьких людей, завжди тримайте в голові мету вашої комунікації. Пам'ятайте, що у вас не вийде контролювати реакцію рідних, але старайтеся не загострювати конфлікт.

      Те саме стосується численних запрошень на різноманітні святкові вечірки та інші заходи – відвідати всі просто неможливо. Та й не хотілося б зустріти Новий рік та Різдво виснаженими від попередніх активностей. Ключова навичка, яка знадобиться, аби запобігти такому стану – ввічливо казати ні.

      Аби свята не перетворились на суцільний стрес, проаналізуйте, що є для вас тригерами та як їх можна позбутися. Зрештою немає правильного сценарію святкування Різдва та Нового року. Кожен з нас ладний створювати свої правила, аби свята були щасливими та не створювали додаткового стресу.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook
       

      Читайте також: Різдвяний піст 2019-2020: що не можна робити

      Найпопулярніші меми десятиліття
      сьогодні
      2385
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Публікації Новорічні свята Стрес Уляна Супрун
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 119
      сьогодні , 09:28 Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука
      Світлана Попова 3461
      сьогодні , 08:40 Попутный ветер: как Украине выиграть инвестиции в зеленую энергетики
      Максим Єфімов 174
      сьогодні , 07:01 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 1179
      22 грудня , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 948
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук