Як позбавитися від страху та сорому: 4 поради від експерта

Часто негативні емоції заважають на йти до омріяної цілі. Наприклад, ми боїмося невідомості чи соромимося невдачі.

Блогер та автор книг Лео Бабаута розповів, як звільнитися від негативних емоцій, які заважають зберігати спокій та залишатися собою.

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Подумайте, яким би було життя без цих почуттів. Уявіть, якою людиною ви стали б. Що б ви зробили по-іншому, якби вас не зупиняв страх? Можливо, ви б більше ризикували у бізнесі, пробували себе в чомусь новому, що не відкладали на потім складне, не так сильно хвилювалися про майбутнє, – пише Лео.

За його словами, життя без страху і сорому буде стане спокійнішим та впевненішим.

Як позбутися від страху та сорому

Спостерігайте за відчуттями

Коли вам страшно або соромно, просто спостерігайте за відчуттями. Нагадайте собі, що це не проблема, а лише реакція тіла, на якій не варто зациклюватися. Ви помітите, що ці емоції не такі вже й страшні і немає причин їх ненавидіти – це просто відчуття.

Досліджуйте власні відчуття і знайдіть причину

Намагайтеся дослідити власні відчуття. Задайте собі питання: на що вони схожі, що їх спровокувало? Можливо, ви соромитеся себе, оскільки вам щось в собі не подобається. Звідки взялося таке незадоволення? Наприклад, вам здається, що ви повинні бути ідеальним у всьому або що ви повинні повністю контролювати своє життя.

Проаналізуйте причину

Коли ви визнали причину, звільніть її вплив на вас. Уявіть себе вільним від сорому чи страху, задоволеним собою та спокійним. "Приміряйте" цей стан, як новий одяг.

Застосуйте новий стан

Тепер перевірте, як жити у цьому стані. Подивіться, що зміниться, і подумайте, чи ви задоволені собою. Як ви будете діяти, коли вас не обмежують сором і страхи?

Бабаута додає, що на процес звільнення від страху і сорому треба деякий час, а ці кроки допоможуть поступово позбавитися емоції, які заважають стати щасливим.