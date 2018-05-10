Як позбутись герпесу на губах: народні методи

Таке вірусне захворювання з пухирцевими висипанням на губах як герпес особливо надокучливе, адже псує ваш зовнішній вигляд.

Як передає "Країна здоров'я", герпесу можна позбутись не лише спеціальними лікувальними мазями, а й народними засобами.

Зокрема, допоможе звичайна кухонна сіль – до пухирців на губі прикладайте кілька крупинок солі по 3-4 рази на день – герпес заживає набагато швидше.

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Також рекомендують кожну годину класти на язик маленьку щіпку солі і потихеньку її розсмоктувати.

А ще в домашніх умовах можна приготувати мазь: 2 столові ложки йогурту, додаємо 2 подрібнені зубчики часнику, 1 чайну ложку будь-якої розчинної кави, 1 чайну ложку меду і стільки ж пшеничного борошна.

Цю суміш необхідно добряче вимішати, далі – накладати невелику кількість мазі на уражені герпесом ділянки губ. Після того, як мазь підсохне і відлущиться – повторюєте процедуру. За три дні мазь мала б вилікувати надокучливе захворювання.