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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як позбутись герпесу на губах: народні методи

3651 Читать новость на русском
Як позбутись герпесу на губах
Як позбутись герпесу на губах / Фото з відкритих джерел

Таке вірусне захворювання з пухирцевими висипанням на губах як герпес особливо надокучливе, адже псує ваш зовнішній вигляд.

Як передає "Країна здоров'я", герпесу можна позбутись не лише спеціальними лікувальними мазями, а й народними засобами.

Зокрема, допоможе звичайна кухонна сіль – до пухирців на губі прикладайте кілька крупинок солі по 3-4 рази на день – герпес заживає набагато швидше.

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Також рекомендують кожну годину класти на язик маленьку щіпку солі і потихеньку її розсмоктувати.

А ще в домашніх умовах можна приготувати мазь: 2 столові ложки йогурту, додаємо 2 подрібнені зубчики часнику, 1 чайну ложку будь-якої розчинної кави, 1 чайну ложку меду і стільки ж пшеничного борошна.

Цю суміш необхідно добряче вимішати, далі – накладати невелику кількість мазі на уражені герпесом ділянки губ. Після того, як мазь підсохне і відлущиться – повторюєте процедуру. За три дні мазь мала б вилікувати надокучливе захворювання.

Теги: Здоров'я Лікування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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