Як позбутись похмілля завдяки харчуванню

Аби швидше подолати неприємне похмілля після веселої вечірки, допоможуть кілька простих порад.

1. Перше, що необхідно зробити вранці, це заповніть нестачу електролітів, передає "Країна здоров'я".

Підійде навіть звичайна вода, але фахівці рекомендують випити спортивний напій з електролітами або кислий сік, наприклад, томатний.

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2. Правило "1:1" діє – якщо ввечері пити достатньо безалкогольних напоїв, похмілля може і не бути. Наприклад, між прийомами алкоголю варто випивати по склянці води.

3. Не забудьте поїсти перед вживанням алкоголю – їжа зменшує вплив спиртного на стравохід і допоможе перетравити його без особливих проблем.

4. І звичайно – поснідайте, хороший сніданок збагатить організм вітамінами і мінералами, отримана енергія допоможе печінці подолати наслідки бурхливого вечора. Дієтологи рекомендують їсти яйця і бутерброд або велику тарілку каші з фруктами.

5. Добре виспіться – це один з кращих способів впоратися з похміллям. Якість сну після прийому алкоголю невисока, тому краще поспати довше.

Не пийте алкоголь на порожній шлунок – так буде більше шансів уникнути похмілля

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