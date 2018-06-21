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Як позбутись зайвих сантиметрів на животі: ефективні поради експертів

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Як позбутись зайвих сантиметрів на животі
Як позбутись зайвих сантиметрів на животі

Майже кожна жінка може сказати, що прагне позбутись кількох сантиметрів в області живота. Однак для цього потрібно докласти чимало зусиль. Відтак експерти зі схуднення розповіли, як саме можна пришвидшити цей процес.

Поява зайвих кілограмів в області живота може бути спричинене багатьма причинами. Серед них – генетика, менопауза або ж розвиток полікістозу.  В таких випадках варто звернутись до лікаря та пройти відповідне обстеження. 

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Однак не тільки генетичні фактори або ж захворювання можуть впливати на ідеальний прес людини. Експерти запевняють, що стреси та недосипання – ось що шкодить фігурі не менш, як переїдання. Відтак фахівці порадили, як можна забрати зайві кілограми на животі. 

Перше, що варто зробити звичкою – це фізичне навантаження (перед початком тренування проконсультуйтесь з лікарем). Правильно підібраний комплекс вправ допоможе зробити тіло ідеально струнким. Та не тільки походи до спортивного залу можуть допомогти отримати бажаний результат: не менш ефективними є біг чи ходьба. 

Водночас зверніть пильну увагу на те, скільки годин ви спите. Адже сон, який триває менше 5 годин, спонукає організм до накопичення вісцерального жиру. Окрім цього, недосипання викликає часте відчуття голоду, що теж призводить до набирання зайвої ваги. 

За словами експертів, під час схуднення корисно пити зелений чай та збагатити раціон поліненасиченими жирами, які містяться в горіхах, насінні, рибі та авокадо. Напій не тільки тонізує, але й допомагає втрачати зайві кілограми завдяки катехіну, а поліненасичені жири – нарощувати м'язову тканину. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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