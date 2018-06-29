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Як позбутись зморшок на обличчі

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Як позбутись зморшок на обличчі
Як позбутись зморшок на обличчі / unsplash.com

Зморшки – звичайне явище для здорової шкіри, яке з'являється через те, що з плином часу шкіра втрачає еластичність і міцність.

Зморшки з'являються там, де найчастіше скорочуються м'язи – навколо очей, на лобі, біля рота, передає Lifehacker.

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Також вони утворюються на тих ділянках, які найчастіше потрапляють під дію ультрафіолету. 

Зморшки не впливають на здоров'я, лише на естетику. І оскільки деякі процедури є дуже дорогими, простіше займатися профілактикою. Все лікування зморшок – це косметичні процедури.

via GIPHY

Профілактика

До профілактичних процедур входять нанесення крему на поверхню шкіри та використання різноманітних масок та скрабів. Також вдома варто робити масаж обличчя, який допоможе розгладити зморшки та надасть еластичності шкірі.

Також можна завжди ходити з "кам'яним" обличчям, щоб не провокувати появу мімічних зморшок, але тоді у вас буде суворий або беземоційний вираз обличчя. Окрім того, на якість шкіри впливає генетика.

Варто зменшити фактори, які псують шкіру – берегти обличчя від сонячних променів та кинути курити.

Косметичні процедури

Косметологи надають низку різних косметичних процедур, щоб приховати зморшки. Зокрема, це параліч поверхневих м'язів обличчя ботоксом і подібними ін'єкціями. Такі процедури паралізують м'яз на 2-3 місяці. Зморшки, які з'явилися через рухи м'язів, розгладжуються. Але не без ризиків, через ботокс може виникнути головний біль і захворювання, схожі на грип.

via GIPHY

Заповнення заглиблень – в глибокі порожнини зморшок вводять препарати, щоб розгладити зморшки зсередини. Це може бути гіалуронова кислота, яку використовують для наповнення зморшок, збільшення губ та корекції форми обличчя.

Окрім того, це можуть бути філери, схвалені Американською адміністрацією з безпеки харчових продуктів і ліків: власні жирові клітини пацієнта, які відкачують з одного місця і закачують в інше; колаген, молочна кислота, гідроксиапатит, силікон, мінеральні олії.

Та більшість ін'єкційних методів омолодження вимагають постійного повторення, тому що філери розсмоктуються під шкірою і вона приходить в первісний стан.

Також косметологи проводять зміну колагену за допомогою інвазивних деструктивних процедур або медичних засобів. Це поліпшує якість колагену в шкірі і змінює її зовнішній вигляд. Але внаслідок такої процедури можна отримати хімічний опік або шрам.

А ті, у кого гаманець товстенький, вдаються до хірургічного видалення зайвої шкіри. Результат пластичної хірургії залежить від майстерності хірурга.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Краса Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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