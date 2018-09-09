Як позбутися депресії без ліків: 5 найкращих способів

Настала осінь, а з нею приходить сезонна депресія. Через погану погоду може погіршуватися настрій, боліти голова, хочеться більше спати та гуляти вулицями.

Саме тому потрібно знати, що робити, якщо з'явилися симтоми депресії.

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1. Фітнес

Це один з найкращих способів боротися з поганим настроєм. Ці заняття корисні як душі, так і тілу, тому ви в обох випадках виграєте. Заняття спортом покращує настрій, сприяє виникненню бажання досягати щось нове.

2. Мистецтво

У будь-якому вигляді: від музики до малювання. Можна потанцювати, намалювати картину, подивитися життєствердний фільм або просто комедії. Знайдіть те, що допоможе побороти саме вашу депресію.

3. Комп’ютерна гра

Вона допоможе відволіктися від поганих думок, зануривши людину в інший віртуальний світ. Особливо корисно грати комп’ютерні ігри з друзями, адже під час цього ви зможете поділитися тим, що вас турбує.



Якщо погіршився настрій, то спробуйте пограти у комп'ютерні ігри

4. Сон

Повноцінний сон додасть сили на наступний день. Важливо прокидатися з першими промінчиками сонця, адже воно допомагає подолати депресію. Можна також лягти спати на півгодини в обідній час, але не більше, щоб не зашкодити здоров’ю.

5. Кава

Вчені неодноразово проводили дослідження і доводили, що кава знижує ризик розвитку депресії. Кофеїн, який міститься у цьому напої, один з найкращих антидепресантів. До того ж, чашечка ароматної кави не залишить нікого байдужим.

Що таке депресія? Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.