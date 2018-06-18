Як позбутися хронічного безсоння: відповідь медиків

Американська колегія лікарів встановила, що таблетка не допомагає при безсонні, значно ефективнішою буде когнітивно-поведінкова терапія (КПТ).

Така методика містить у собі два підходи – когнітивний та поведінковий, пише "Сегодня".

Читайте також: Чому безсоння небезпечне для здоров'я

При КПТ людина спілкується з психологом, вони аналізують стереотипи мислення та пробують змінити шкідливі для сну звички. Іншими словами, КПТ – це професійний ремонт мізків.

Людину вчать тому, що ліжко повинно асоціюватися із сексом та сном, а, до прикладу, почитати варто у будь-якому іншому місці.

Щоб змусити людину засинати швидше, необхідно лягати спати у визначений час і на той період, коли людина реально збирається спати, а не валятися у ліжку.

Таким чином спрацюють два механізми – зменшиться тривога очікування та збільшиться "тиск сну". При досягненні 5-годинного сну можна додавати по 15-20 хвилин до того часу, поки сон триватиме до 7-8 годин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.