Як позбутися метеозалежності: рекомендації фахівців

Медики пояснюють, що болісна реакція через магнітні бурі та на зміну погоди відбувається через порушення вегетативної нервової системи людини.

Метеочутливі люди часто страждають на біль у суглобах і ногах, мають нестерпну мігрень, пишуть "РИА Новости".

Найчастіше метеочутливими стають люди, які страждають від депресії, постійно відчувають стрес та у яких часто виникає мігрень.

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Також болісно на зміну погоди реагують підлітки і вагітні жінки. Зі слів вчених, це відбувається через нестабільність гормонального фону.

Дослідники зазначають, що знайшли спосіб, який допоможе людям, чий фізичний стан дуже залежить від погоди.

Позбутися метеочутливості допоможе йога або лікувальна фізкультура. Також медики наголошують, що обов'язково потрібно отримати курс вітамінів, стежити за харчуванням та приймати контрастний душ.

Що таке мігрень? Це хронічний розлад, який характеризується періодичним головним болем середньої та високої інтенсивності, який часто пов'язаний з ураженням вегетативної нервової системи.