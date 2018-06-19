Як позбутися набряків під час вагітності: поради

Набряки під час вагітності виникають через збільшення об’єму рідини, яка циркулює в тілі. Все тому, що у цей період зростає потреба організму в рідині.

Такі запаси рідини, які відкладаються в тканинах організму, спричиняють набряки, пише tochka.net.

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Щоб позбутися набряків, потрібно більше рухатися та робити зарядку. Впродовж дня виділіть 15-20 хвилин, щоб полежати з піднятими догори догами.

Покращує відтік рідини масаж ступнів, його можна робити за допомогою мочалки. Якщо ж ви хочете робити ванночки з морською сіллю для ніг, то температура води повинна бути нижчою за температуру тіла.

Листя капусти добре вбирають вологу, їх можна прикласти на місця набряків на декілька хвилин. Не варто обмежувати у споживанні води, норма становить 2-3 літри.

Для уникнення набряків можна використовувати спеціальні креми.

З раціону необхідно виключити солоні газовані напої, вони уповільнюють виведення рідини з організму.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.