Як позбутися невпевненості у собі: коментар психолога

Щоб позбутись невпевненості, для початку важливо розібратися у собі. У цьому допоможуть сеанси у психолога.

Про це написав у своєму Instagram відомий психолог Михайло Лабковський.

З його слів, якщо при спілкуванні з ровесниками, які до вас звертаються на "ти", а ви на "ви" і у цій ситуації ви почуваєте себе дитиною, таке відчуття йде від внутрішнього відчуття нерівності між собою й іншими людьми.

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Почніть змінювати свою поведінку. Поправляйте інших, коли вони до вас на "ти", (мені краще інше звернення). Ловіть себе на тих моментах, коли ви нібито ставите себе нижче співрозмовника, і виправляйте себе,

– радить психолог.

За словами Лабковського, для багатьох людей інфантильна позиція в кінцевому підсумку виявляється "вигідною".

"Так, тебе менше поважають і не особливо зважають на твою думку, проте ти маєш уявне право нібито знімати із себе відповідальність (хоча це вже тільки у голові). Мовляв, "я це зробити не можу, у мене ж лапки", – пише він.

Якщо наявний стан дійсно напружує людину, то настав час його позбутись. Але без допомоги фахівця тут не обійтись, тож найкраще зверніться до психолога.

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