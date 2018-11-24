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      Як позбутися невпевненості у собі: коментар психолога

      223 Читать новость на русском
      Як позбутися невпевненості у собі
      Як позбутися невпевненості у собі / jazdorov.com.ua

      Щоб позбутись невпевненості, для початку важливо розібратися у собі. У цьому допоможуть сеанси у психолога.

      Про це написав у своєму Instagram відомий психолог Михайло Лабковський.

      З його слів, якщо при спілкуванні з ровесниками, які до вас звертаються на "ти", а ви на "ви" і у цій ситуації ви почуваєте себе дитиною, таке відчуття йде від внутрішнього відчуття нерівності між собою й іншими людьми.

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      Почніть змінювати свою поведінку. Поправляйте інших, коли вони до вас на "ти", (мені краще інше звернення). Ловіть себе на тих моментах, коли ви нібито ставите себе нижче співрозмовника, і виправляйте себе,
      – радить психолог.

      За словами Лабковського, для багатьох людей інфантильна позиція в кінцевому підсумку виявляється "вигідною".

      "Так, тебе менше поважають і не особливо зважають на твою думку, проте ти маєш уявне право нібито знімати із себе відповідальність (хоча це вже тільки у голові). Мовляв, "я це зробити не можу, у мене ж лапки", – пише він.

      Якщо наявний стан дійсно напружує людину, то настав час його позбутись. Але без допомоги фахівця тут не обійтись, тож найкраще зверніться до психолога.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Психологія
      Джерело: 24 Канал
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