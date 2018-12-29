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      Як позбутися новорічної депресії: поради експерта

      532 Читать новость на русском
      Як позбутися новорічної депресії
      Як позбутися новорічної депресії / Screenshot

      Новий рік – це здавалося б, таке гарне свято, навколо якого відбувається стільки метушні. Та не всі люди бажають святкувати цю подію, відтак, у них виникає новорічна депресія.

      Лікар-невролог Олексій Сіделковський назвав способи, які допоможуть боротися з цією депресією, пише НВ.

      Читайте також: Чому виникає новорічна депресія: пояснення лікаря

      Щоб впоратися з новорічною депресією, необхідно скоригувати своє ставлення до ситуації.

      1. Щоб уникнути браку сонця, можна одягнути яскраві елементи одягу, також подбайте про добре освітлення у приміщені.

      2. Якщо вам складно обирати подарунки саме перед Новим роком, то подбайте про це завчасно, зрештою, у вас є цілий рік.

      Купуйте подарунки до Нового року завчасно
      Купуйте подарунки до Нового року завчасно

      3. Не накопичуйте роботу та не відтягуйте її до останнього дня. Якщо ви знаєте, що вам потрібно зробити багато справ, то вирішуйте ці завдання якнайшвидше.

      4. Якщо вам здається, що ви за цей рік не встигли зробити нічого корисного, то, напевно, ви не згадали хороших речей. Все тому, що люди більше схильні пам’ятати погані моменти. Згадайте те, що приносило вам задоволення та відчуття гордості.

      Згадайте всі позитивні події, які відбулися впродовж року
      Згадайте всі позитивні події, які відбулися впродовж року

      5. Не любите святкувати Новий рік – придумайте альтернативне заняття. Навіть якщо ви плануєте робити ремонт у новорічну ніч, то вважайте це як подяка дому та вечір подарунків йому.

      6. Не святкуйте Новий рік на самоті, йдіть у людне місце. Там, напевно, знайдеться компанія, яка готова буде вас прийняти.

      via GIPHY

      Олексій Сіделковський зазначає, що будь-яке свято є стресом, що може вибити з колії. Тому не відтягуйте свої проблеми, на допомогу може прийти тайм-менеджмент, мотивація та самодисципліна.

      Здоров’я 24 бажає вам веселих свят!

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      Теги: Новорічні свята Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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