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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як позбутися почуття провини: поради психолога

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Почуття провини: як позбутися
Почуття провини: як позбутися / imgankes.pw

Одним із маркерів того, що у нас порушено сприйняття власних кордонів і ми ризикуємо піддатися на маніпуляції, є почуття провини, таке знайоме багатьом з нас ще з дитинства.

Почуття провини знайоме кожній людині з дитинства, це є одним з маркерів того, що у неї порушене сприйняття власних кордонів.

Також почуття провини може виникати через ризик піддатися на маніпуляції, пише сімейний психолог Наталія Гаєвська у Facebook.

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Вона пояснює, що провина виникає тоді, коли на прохання інших людина підсвідомо чи свідомо погоджується на конкретні вимоги.
Психолог радить виконати вправу Роберта Туйкіна "Карта провини".

Для цього необхідно записати все, у чому людина себе звинувачує, у стовпчик. Після цього необхідно викреслити пункти, в яких незрозуміло, перед ким винна людина – людьми, світом, життям та інше.

Після цього опишіть, у чому і чому ви відмовили іншим людям і чи дійсно ті люди вимагали щось від вас. Якщо ні – викресліть пункт.
Якщо ви віддаєте людині те, що вона просить, але людина цього не бере і продовжує вас звинувачувати – викресліть.

Напевно, залишилося не так багато пунктів. Якщо є ситуації, в яких не виходить закрити борг перед кимось, то необхідно додатково опрацювати запит. У випадку, якщо не виходить – зверніться по допомогу до психолога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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