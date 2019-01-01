Як позбутися похмілля: поради медиків
Похмілля – стан алкогольного отруєння, який виникає через перевищення індивідуальної дози алкоголю. Воно може мати дуже небезпечні наслідки, існують навіть летальні випадки, тому дуже важливо вчасно допомогти організму в боротьбі з токсинами.
Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'ю 24 розповіли доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Сергій Акентьєв, нарколог Олег Страшок та психолог Вікторія Скуратова.
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Симптоми похмілля виникають через декілька годин або на наступний день після вживання алкоголю.
Больові відчуття допоможе знизити ацетилсаліцилова кислота: "Упсарин Упса", "Аспірин-С". Але у великих кількостях ці препарати вживати не можна, оскільки може виникнути виразкова кровотеча. Крім того, передозування спричиняє розвиток нудоти, болю в животі, а також зниження гостроти зору та слуху.
Не буде зайвим вживання простого активованого вугілля (5-7 таблеток) або інших абсорбентів ("Ентеросгель", "Атоксил", "Полісорб"). Краще це зробити одразу після закінчення застілля. Тоді ліки будуть ефективнішими і допоможуть розщепити токсини. Також замість ліків спробуйте розжувати шматочок кори вербної лози.
Покращити емоційний стан допоможуть препарати "Гліцин" або "Фосфоглів".
У разі виникнення нудоти і позиву до блювання, краще не стримувати себе і спорожнити шлунок. Не рекомендують боротися з похміллям вживанням алкоголю. Це може тільки погіршити стан.
Оптимальним є обмеження активності, бажано у стані сну. За наявності похмільної спраги замість звичайної води перевага надається використанню капустяного або огіркового розсолу, які вважають оптимально збалансованими розчинами солей калію і натрію. Це сприяє протіканню окислювально-відновлювальних реакцій в печінці.
Традиційні міцні кава і чай можуть погіршити стан похмілля, спричинивши ускладнення з боку серцево-судинної системи (синдром "святкового серця"). Тому вживати в стані похмілля стимулюючі напої категорично заборонено.
Якщо ви відчуваєте похмілля – краще відмовитися від вживання алкоголю
Про те, чому виникає похмілля та як пити, щоб його не було – читайте у матеріалі.
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