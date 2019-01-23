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      Як позбутися страшних снів: поради науковців

      1196 Читать новость на русском
      Як побороти погані сни
      Як побороти погані сни / pixabay.com

      Найефективніше позбутися від нічних жахів допомагає метод репетиції уявних образів – навмисне уявлення страшних сюжетів

      Про це заявили вчені з Американської академії медицини, передає Neuroscience News.

      Читайте також: Зв'язок між депресією та безсонням: висновок нейробіологів

      Від регулярних нічних жахів страждають близько 4% дорослих людей. Якщо не вжити жодних заходів, то страшні сни можуть спровокувати серйозні розлади психіки, навіть клінічну депресію.

      via GIPHY

      Уявляти сюжет страшного сну потрібно в розслабленому і спокійному стані. Зміст сну необхідно змінювати доти, поки в сюжеті не залишиться нічого незрозумілого і тривожного. Так порушується асоціація "сон – загроза", знімається тривога і почуття безпорадності.

      Цей метод – різновид когнітивної переоцінки, яку багато людей (свідомо чи ні) застосовують в звичайному житті. Найвідоміший приклад цієї стратегії: на виступі перед великою аудиторією уявляти слухачів в нижній білизні.

      Жахіття
      Важкі випадки нічних жахіть потрібно лікувати зі спеціалістом

      Також вчені рекомендують більше перебувати на світлі, відпочивати і розслабляти м'язи. Президент Американської академії медицини, доктор Дуглас Кірш зазначає, що ефективний метод позбавлення від страшних снів краще підбирати з фахівцем.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Психологія Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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