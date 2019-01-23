Як позбутися страшних снів: поради науковців

Найефективніше позбутися від нічних жахів допомагає метод репетиції уявних образів – навмисне уявлення страшних сюжетів

Про це заявили вчені з Американської академії медицини, передає Neuroscience News.

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Від регулярних нічних жахів страждають близько 4% дорослих людей. Якщо не вжити жодних заходів, то страшні сни можуть спровокувати серйозні розлади психіки, навіть клінічну депресію.

Уявляти сюжет страшного сну потрібно в розслабленому і спокійному стані. Зміст сну необхідно змінювати доти, поки в сюжеті не залишиться нічого незрозумілого і тривожного. Так порушується асоціація "сон – загроза", знімається тривога і почуття безпорадності.

Цей метод – різновид когнітивної переоцінки, яку багато людей (свідомо чи ні) застосовують в звичайному житті. Найвідоміший приклад цієї стратегії: на виступі перед великою аудиторією уявляти слухачів в нижній білизні.



Важкі випадки нічних жахіть потрібно лікувати зі спеціалістом

Також вчені рекомендують більше перебувати на світлі, відпочивати і розслабляти м'язи. Президент Американської академії медицини, доктор Дуглас Кірш зазначає, що ефективний метод позбавлення від страшних снів краще підбирати з фахівцем.

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