Як позбутися тривоги: поради психолога

Часто виникає непереборне відчуття страху та тривоги, яке іноді неможливо контролювати? Фахівці дали кілька порад, як подолати це неприємне відчуття та заспокоїтись.

Стан тривоги може бути настільки високим, що може серйозно вплинути на нервову систему та самопочуття, передає "Країна здоров'я".

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Однією з основних причин виникнення сильної тривоги є постійні думки про помилки минулого, невідомість майбутнього та роботу. Психологи наполягають – важливо жити сьогоднішнім днем і розв'язувати поточні проблеми в міру їх надходження. Це дозволить бути більш спокійним та почувати себе комфортніше.

Якщо вам не виходить це робити, позбутись тривожного стану допоможе заняття, яке зможе відволікти від проблем – робота, домашні справи, спортзал, шопінг, заняття хоббі тощо. Адже у заклопотаної людини немає часу для тривоги.

Живіть сьогоденням, і вам не мучитиме незбагненна тривога

Також можна спробувати більш стресовий варіант – "глянути тривозі в обличчя". Для цього необхідно на аркуші паперу зізнатись собі у причинах вашої тривоги.

Психологи рекомендують писати перше, що спаде на думку – зазвичай такі тези виявляються найбільш правильними. Якщо ви знатимете – через що так переживаєте, то боротись з цим стане значно легше.

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