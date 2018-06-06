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Як позбутися целюліту: цінні поради лікаря

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Як позбутися целюліту: основні правила
Як позбутися целюліту: основні правила / bhrcenter.com

Дієтолог Світлана Фус розповіла, що яких правил потрібно дотримуватися, щоб позбутися целюліту.

На целюліт або апельсинова шкурка страждають і худі, і повні жінки, пише 1+1.

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Дієтолог радить не вірити диво-дієтам. Проте основним секретом боротьби з целюлітом є правильне харчування.

Для цього необхідно переглянути своє харчування, вживати їжу 4 рази на день та пити достатню кількість води. Скоротіть або виключіть з раціону солодощі, газовані напої, солі, білий хліб, сигарети, надмірну кількості алкоголю та кави, жирну їжу.

Більше вживайте овочів та фруктів, продукти, які багаті на вітамін С, білок рослинного та тваринного походження – яйця, птицю, м'ясо, бобові, злакові та здорові жири — рибу, насіння гарбуза, горіхи.

Робіть масаж тіла, носіть вільний одяг та займайтеся спортом.

Цих правил необхідно дотримуватися не лише перед відпусткою, а впродовж всього життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що таке целюліт? Це місцеве розростання жирових клітин, а також виникнення структурних порушень в підшкірній клітковині. Під час цієї патології здорові клітини відмовляються від продуктів своєї життєдіяльності

Теги: LifeStyle Здоров'я Краса Здорове життя Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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