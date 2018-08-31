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Як позбутися від набряків ніг за допомогою харчування

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Як позбутися від набряків ніг
Як позбутися від набряків ніг / lady.tochka.net

У спеку чимало людей, найчастіше – жінки, стикаються з такою неприємною проблемою як набряки. Та завдяки харчуванню їх можна уникнути та зменшити відчуття дискомфорту.

1. Вживай менше солі, адже саме через неї в організмі накопичуються надлишки води, передає Сosmo.

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2. Приймайте магній – 200 мг цього мінералу допомагає зменшити затримку води. Вживайте горіхи, авокадо, банани, бобові, вівсянку та рис – ці продукти багаті на необхідний елемент.

3. Не менш важливим для організму є вітамін В6, який допомагає організму правильно функціонувати та справлятись з набряками.

Набряків ніг можна уникнути, підкорегувавши раціон харчування

Набряків ніг можна уникнути, підкорегувавши раціон харчування

4. Їжте продукти, багаті на калій – він корисний для серця та для запобігання затримки рідини. Знову ж таки вас виручать банани, авокадо і томати.

5. Варто зменшити споживання простих вуглеводів – вони призводять до швидких стрибків рівня цукру у крові і рівня інсуліну, що викликає утворення набряків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування Поради Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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