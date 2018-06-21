Як позбутися високого тиску: 5 порад від лікарів

Високий артеріальний тиск (артеріальна гіпертензія) збільшує ризик інсульту, серцевої недостатності, інфаркту міокарда, енцефалопатії та набряку легень.

Медики вказали 5 способів, як позбутися тиску, пише "Сегодня".

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Потрібно уникати вживання солених продуктів, норма солі на день – 5 грамів. Натрій, який міститься у продукті, негативно впливає на здоров'я нирок, кровоносних судин і збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Надлишок спиртних напоїв збільшують артеріальний тиск. Обирайте частіше чай, ніж каву, оскільки кофеїн підвищує тиск. Допоможе знизити ризик розвитку високого кров’яного тиску на 50% одна-дві чашки зеленого чаю або чаю "улун".

Щоб зменшити рівень артеріального тиску, зведіть до мінімуму стрес. Не допускайте панічних атак та тривожних станів.

Медики радять багато ходити, оскільки регулярна помірна фізична активність зміцнює серце, а сильне серце означає нормальний тиск і менший тиск на кровоносні судини.