Нещодавно американські вчені опублікували дослідження, у якому йдеться про те, що жирові надлишки на животі загрожують підвищеним ризиком виникнення раку.

Портал Express опублікував висновки вчених, які встановили спосіб, як позбутися вісцерального жиру (жиру на животі).

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Дослідники виявили, що ефективним засобом для цього є клітковина. Крім того, фахівці радять вживати мононенасичені жири.

Низка досліджень підтверджують, що розчинна клітковина, яка міститься у вівсі, ячмені, горіхах, насінні, бобах, горосі, а також в деяких фруктах і овочах, допомагає зробити живіт стрункішим.

Позбутися жиру допоможе щоденне вживання 10 грамів розчинної клітковини.

Ця речовина може знизити рівень вісцерального жиру на 3,7% за п'ять років. Вчені вважають, що завдяки цілісним зернам людина відчуває більше насичення, отже, краще контролює апетит.

Крім того, до зниження відсотка жиру в області живота призводить споживання мононенасичених жирів (велика їх кількість міститься в оливковій олії, авокадо і деяких видах горіхів). При цьому фахівці рекомендують уникати насичених жирів, які містяться у вершковому маслі, салі, м'ясі і птаху.



Як позбутися жиру на животі

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