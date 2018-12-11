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      Як позбутися жиру на животі

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      Як позбутися жиру на животі
      Як позбутися жиру на животі / thejakartapost.com

      Нещодавно американські вчені опублікували дослідження, у якому йдеться про те, що жирові надлишки на животі загрожують підвищеним ризиком виникнення раку.

      Портал Express опублікував висновки вчених, які встановили спосіб, як позбутися вісцерального жиру (жиру на животі).

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      Дослідники виявили, що ефективним засобом для цього є клітковина. Крім того, фахівці радять вживати мононенасичені жири.

      Низка досліджень підтверджують, що розчинна клітковина, яка міститься у вівсі, ячмені, горіхах, насінні, бобах, горосі, а також в деяких фруктах і овочах, допомагає зробити живіт стрункішим.

      via GIPHY

      Позбутися жиру допоможе щоденне вживання 10 грамів розчинної клітковини.

      Ця речовина може знизити рівень вісцерального жиру на 3,7% за п'ять років. Вчені вважають, що завдяки цілісним зернам людина відчуває більше насичення, отже, краще контролює апетит.

      Крім того, до зниження відсотка жиру в області живота призводить споживання мононенасичених жирів (велика їх кількість міститься в оливковій олії, авокадо і деяких видах горіхів). При цьому фахівці рекомендують уникати насичених жирів, які містяться у вершковому маслі, салі, м'ясі і птаху.

      Як позбутися жиру на животі
      Як позбутися жиру на животі

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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