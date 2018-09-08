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Як познущатися та довести дитину до сліз: мережу захопив Invisible Сhallenge

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Діти перетворюються на невидимок: підступний флешмоб Invisible Сhallenge набирає популярності у мережі
Діти перетворюються на невидимок: підступний флешмоб Invisible Сhallenge набирає популярності у мережі / Соцмережі

В інтернеті набирає популярності флешмоб Invisible Сhallenge, суть якого полягає у тому, що потрібно накрити дитину ковдрою та за кілька секунд зняти. Крім того, у цей момент всі присутні у кімнаті мають продемонструвати здивований вигляд, нібито їхнє чадо кудись зникло.

Відповідні ролики, зокрема, заполонили соцмережу Instagram.

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Зауважимо, що такий розіграш є дещо жорстоким, оскільки діти не одразу розуміють, що це жарт, і емоційно, навіть зі сльозами на очах, сприймають те, що вони перетворилися на "невидимок".

Посилює їхню напругу й те, що дорослі сідають біля дитини та нібито роблять фото, а опісля показують світлину, зняту у тій же позі, щоправда на ній самої дитини вже не видно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can’t #invisiblechallenge #invisible #invisiblebitch #invisiblekid #magic #magictrick #pranks #prank #prankvideo

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Нагадаємо, зараз мережу також підкорює ще один флешмоб, щоправда він уже є більш дорослим і еротичним – за його умовами, оголені дівчата роблять сексуальні фото, прикриваючи свої груди фруктами. Таке явище отримало назву #pineappleboobs.

Теги: Діти і неповнолітні Флешмоб Мережа
Джерело: 24 канал
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