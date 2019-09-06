Як працівник Офісу Президента займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування

Нещодавно в самісінькому центрі столиці 24 родини опинились без житла. Їхні прізвища разом із правом власності зникли з реєстру нерухомості, натомість там опинилась дуже дивна новостворена компанія.

Юридично не підкопаєшся, але журналісти "ЦРУ" знайшли у заплутаній схемі ниточку, яка може вивести розслідування НАБУ на новий рівень.

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Це елітна столична багатоповерхівка на Діловій. Житло тут коштує від півтори тисячі доларів за квадрат. І в один день одразу 24 квартири у цьому будинку стали власністю приватної фірми.



Будинок на вулиці Діловій

Люди, які свого часу купували ці квартири, шоковані. За одну ніч з реєстру нерухомості зникли їхні прізвища разом із правом власності.

3 роки тому, Леонід придбав тут квартиру, вклав 5 мільйонів гривень, попередньо перевірив всі доступні реєстри, документи і тричі порадився з юристами.

Ми про це дізналися випадково. Наш знайомий нотаріус сказав про те, що щось відбувається з власністю. У неї стоїть такий спеціальний маячок і зранку, коли вона прийшла на роботу, то сказала, що власники вже не ми,

– розповів місцевий житель Леонід Шостаківський.

За кулісами будівельно-торгівельного театру, відбувались більш захоплюючі дії. Проте дял добросовісного покупця, вони були не передбачені.

Цей будинок зводила будівельна компанія "Укртранс". На будівництво потрібні гроші, тож забудовник взяв позику у банку "Київ". Коли у "Києва" почались проблеми, його кредитний портфель опинився в іншій банківській установі – "Укргазбанк".

Вже у 2015 році "Укргазбанк" укладав договір з фінкомпанією "Кредит гарант" про відступлення права вимоги по кредиту. Тобто не забажав власноруч стягувати борги і передоручив це іншій компаній. Пізніше вже той самий "Кредит гарант" теж умив руки та передав право вимоги до іншої фінкомпанії "Джерело фінансів". Саме вона і продавала людям у 2015-2016 роках ті 24 квартири.



Схема продажу квартир

Нові власники отримували документи на право власності та ключі від своїх новиїх апартаментів, а забудовник "Укртранс" гасив заборгованість за крредитом.

Проте на цьому квартирно-банківська епопея не завершилась, а лише набрала додаткових обертів. Після того, як "Джерело фінансів" продала усі квартири добросовісним набувачам, "Укргазбанк" раптово подав до суду про визнання договорів між ним та факторинговою компанією "Джерело фінансів" недійсними. І таки суд пішов назустріч банку.

Юристи, до яких звернулись ошелешені вже не власники своїх квартир, стверджують – судове рішення сумнівне. Проте жодних боргів перед "Укргазбанком" в компанії-забудовника "Укртранс" на момент продажу квартир добросовісним покупцям – не було, ані копійки.

"Укртранс" погасив усі свої зобовязання. Це підтверджується відповідним рішенням суду, і це рішення вже набрало законної сили. Насправді те, що відбувається зараз, це фактично, людей хочуть ще раз змусити або оплатити в двократному розмірі ще раз свої квартири. На нашу думку, можуть мати місце рейдерські дії,

– заявивла адвокат Марина Сіліна.

Проте жодне негативне рішення суду для винахідливих банкірів – не указ. Відкатану у 2015 році схему вирішили провернути ще раз – через 4 роки. У лютому цього року так звану кредитну заборгованість "Укртрансу" "Укргазбанк", за договором факторингу, передав спочатку ТОВ "Реверс-Інвест". Вона, в свою чергу, пізніше до компанії "Ріо Фін". Тобто історія пішла по колу.

ТОВ "Ріофін" 10 місяців тому створила ще одна новостворена компанія – "Ріо консалтинг". Ці обидві ТОВки, яких немає за місцем реєстрації, за даними Юконтрол входять в групу "Правовест". Ключові особи даної організації – два успішних київських адвокати – Денис Шкіптан та Гліб Сегида.

У витягу з судової справи зазначено наступне: Відповідно до п. 2.1. договору, фактор зобов`язаний протягом 1 (одного) року з дня укладення цього договору передати в розпорядження клієнта грошові кошти в сумі 13 100 000, 00 грн. без ПДВ шляхом перерахування на рахунок клієнта.



Витяг з судової справи

А це означає, що ось цій сумнівній новоствореній товці "Ріо Фін" усю так звану кредитну заборгованість "Укргазбанк" через посередника продав за 13 мільйонів гривень. І з цього моменту в історії розпочинається найцікавіше, бо ж цифри вигаданого боргу починають рости у геометричній прогресії. А працівники ТОВ вдаються до радикальних дій.

Навесні 2019 року у 24 поштові скриньки цих квартир розклали дуже цікаві листи, в яких чітко написана вимога сплатити борг компанії "Укртранс" перед уже неіснуючим банком "Київ" – 367 мільйонів гривень, півтора мільйони доларів та ще майже 2,5 мільйони євро. І якщо ви не перерахуєте зазначену суму за 30 днів на рахунки компанії "РІО Фін", то ваша квартира стане не ваша.

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Рівно через 30 днів після отримання листа з абсурдними вимогами, в реєстрі нерухомості житель будинку Руслан Ялованеко не побачив власного прізвища. Натомість у його у помешкання з'явився новий власник – ТОВ "Ріо Фін".

Журналісти "ЦРУ" взялись перевірити, що ж за це реєстратор переписав квартири без відома їх жителів на фіктивну компанію "Ріо Фін". Двома етапи – у березні та у червні дані до реєстру вніс такий собі – Мороз Дмитро Олександрович з Комунального підприємства Реєстраційне бюро.



Дмитро Мороз

Декларація Мороза Дмитра Олександровича:

Журналістка-розслідувачка, Аліна Стрижак, вже кілька років щільно займається дослідженням чорних реєстраторів і такі нюанси як фіктивні комунальні підприємства з підставними особами пояснює дуже просто.

Якщо ми говоримо про реєстратора, то це флешка-реєстратор. Швидше за все, хтось від імені цієї людини, по її документах вивчився в Міністерстві юстиції, а саме в структурі мінюсту на реєстратора, подав документи і так отримав ключ доступу до реєстрів,

– розповіла Аліна Стрижак.

Звісно, хотілось би поїхати й подивитись, як військовослужбовець з Кривого Рогу добирається на роботу в столицю, щоб вершити долі людей, а точніше їхнього майна. Але тут же, в YouControl, журналістам "ЦРУ" трапляється ще одна цікава фішка – кримінальна справа, в якій фігурує вже згадане нами "комунальне підприємство". і справа ця теж стосується перереєстрації.



Адреса "комунального підприємства"

Однак будинок за вказаною вище адресою насправді не існує, а є лише житловий будинок із схожим номером 12/3.

Так само не існує і будинку по вул. Хрещатик/Заньковецької, 15/4, в якому начебто має розміщатися засновник КП "Реєстраційне бюро".



Адреса, в якій має розміщатися засновник КП "Реєстраційне бюро"



Це ж комунальне підприємство є і на сайті Мін'юсту. Саме в цьому поважному органі фіктивній організації видали акредитацію на проведення реєстрації.

Поки журналісти розбирались у документах, фіктивних підприємствах та неіснуючих КП, жителі Ділової звернулись безпосередньо до Міністерства юстиції зі скаргами, щоб визнати реєстраційні дії підозрілого пана Мороза – незаконними. Але і там на зустріч постраждалим ідуть не охоче.

На ще одне чергове засідання прийшла команда журналістів з камерами, бо питань назбиралось дуже багато. Перед Мін'юстом ставили питання, як вони могли надати акредитацію неіснуючому бюро.

Відео з засідання:

На засідання, прийшла й представниця "Ріо фіну".

Не наша вина, що на жаль, люди придбали собі квартири у шахраїв,

– сказала представниця ТОВ "Ріо Фін" Валерія Барановська.

Якщо попередня компанія, що продавала квартири, - то шахраї? то хіба нинішня "Ріо фін" не діє за тим самим сценарієм?

Коментар представниці "Ріо Фін":

Цією історією зацікавились ще й детективи НАБУ. Нардеп Дмитро Лінько, який прийшов на допомогу постраждалим надіслав запит.

Я звернувся як нардеп до НАБУ, щоб повідомили про хід справи, деталі вони безумовно вони нам не повідомляють. Але навіть про хід справи чи є підозрювані, чи відбуваються допити і взагалі, що з цим відбувається, отримали відписку – це таємниця слідства і все,

– наголосив народний депутат України 8 скликання Дмитро Лінько.

Здавалося б, два зовсім не пов`язані між собою епізоди, єдиною точкою дотику між якими є фіктивне комунальне підприємство. Кредитну компанію "Кредит Гарант", з якою першочергово "Укргазбанк" заключив договір факторингу, який потім суд визнав недійсним, у 2016 році, коли і відбулась ця оборудка , очолював Сергій Жданов.

Хто такий Сергій Жданов?Народився 29 березня 1976 року у місті Первомайськ, що на Харківщині. У 1998 році році закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.





Сергій Жданов



З 1999 по 2002 рік працював в слідчо-оперативній групі при Генеральній прокуратурі України на посаді слідчого. В 2002 році звільнився з прокуратури за власним бажанням.



У липні 2019 року призначений керівником режимно-секретного департаменту Офіса Президента України.

Сьогодні побачити прізвище Жданова у історії компанії "Кредит гарант" неможливо. У реєстрі юросіб все ретельно підчистили. Проте у публікації видання "Наші гроші" за травень 2016 року написано:



Скрін з матеріалу "Наших грошей"

Так, саме той Сергій Жданов з столичною пропискою і 1976 року народження. Виявляється, ретельно історію підтерли і ще в однієї ТОВ, якій "Кредит Гарнт" передав право вимоги – "ФК "ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ". За надзвичайним збігом обставин, коли у 2015-2016 роках, ця фірма направо й наліво розпродавала квартири на вулиці Діловій 2Б, її керівником теж був Сергій Жданов.



Це означає одне, що компанія "Джерело фінансів", яку у 2016 році "Укргазбанк" звинувачував у підробці документів і компанія "Ріофін", яка юридично зараз є власником 24 квартир на Діловій, взаємопов'язані і об'єднує їх у цьому ланцюжку махінацій постать Сергія Жданова. У нього є ще більше десяти фіктивних компашок, у всіх них є кримінальні справи по перереєстрації різноманітних об'єктів.

31 серпня слідчі теруправління ДБР, розташованого в Києві, затримали чотирьох осіб, які вимагали 570 тисяч доларів США від колишнього співробітника держкомпанії "Укрспецекспорт" за сприяння у його призначенні на керівну посаду в державний концерн "Укроборонпром". З джерел команди "ЦРУ", відомо, що серед цих чотирьох людей міг бути Сергій Жданов.